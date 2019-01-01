Вопросы, связанные с Амурским ГПЗ, обсудили с участием губернатора

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел рабочее совещание по вопросу строительства Амурского ГПЗ. В нем приняли участие региональные зампреды и профильные министры, руководители правоохранительных и надзорных органов исполнительной власти области, представители руководства компаний «Газпром переработка Благовещенск», НИПИГАЗ.

На совещании обсудили вопросы, связанные со строительством временных рабочих поселков и их инфраструктуры для проживания граждан, привлеченных на строительство завода, а также связанные с обеспечением безопасности.

О реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Свободного доложила министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

«47 мероприятий плана направлено на развитие инфраструктуры города. В период с 2017 по 2018 год начата реализация 18 мероприятий, 6 из которых выполнены, в том числе: благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха, реконструкция участков дороги Благовещенск – Свободный, реконструкция сетей теплоснабжения и водоснабжения. В 2019 году будут завершены еще 20 мероприятий в сфере здравоохранения (реконструкция женской консультации, городской поликлиники и других объектов), образования (возведение детского сада, школы и ремонт семи пришкольных территорий, совершенствование материально-технической базы Амурского технического колледжа). Большой объем работ предстоит по объектам ЖКХ, в сфере дорожного хозяйства, также будут продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда», – цитирует Старкову пресс-служба правительства Амурской области.

До 2020 года будет завершено строительство 8 объектов. Это ДК железнодорожников, физкультурно-оздоровительный комплекс и ряд важных объектов ЖКХ (канализационный коллектор, расширение очистных сооружений и так далее).

Правительством области подготовлены и направлены в адрес Минвостокразвития России предложения по включению в план новых мероприятий: строительство поликлиники на 1 300 посещений в смену; создание АПК «Безопасный город»; создание арендного жилья для работников бюджетной сферы.

«Безусловно, возведение жилья для работников бюджетной сферы – так называемых арендных домов – сейчас находится у нас в приоритете. Мы понимаем, что в Свободный будут приезжать семьи учителей, врачей, полицейских. Конечно, необходимо, чтобы к этому времени для них был решен вопрос с жильем», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Также на совещании шла речь о реализации программы «Безопасный город». Как отметил зампред областного правительства Андрей Плутенко, в 2018 году в Свободном было установлено 23 камеры видеонаблюдения. Информация с камер в режиме онлайн поступает в ЕДДС Свободного. Сейчас разрабатывается техзадание для внедрения единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который будет поддерживать функции принятия решений, а также определения сценариев реагирования в кризисной ситуации.

В завершение встречи губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов и операционный директор проектного офиса «Строительство Амурского ГПЗ» (АО «НИПИГАЗ») Павел Шибалов отметили пользу проведения таких рабочих совещаний на регулярной основе. В итоге был подписан итоговый протокол совещания.