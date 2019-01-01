Гороскоп на 1 марта: Водолеям стоит заняться собой, Ракам не нужно рисковать

Восход Солнца: 07:14

Заход Солнца: 18:10

Солнце в Рыбах.

Овен. Сегодня Овнам и море по колено, поэтому воспользуйтесь этим днем, чтоб победить непобедимое. Пусть все идет свои чередом, главное, дышите ровно.

Телец. Представители этого знака могут быть внушаемы и склонны прислушиваться к советам модных целителей. Не засоряйте мозг лишней информацией и лучше начните март с самоочищения.

Близнецы. Организаторские способности Близнецов будут зашкаливать, вы организуете такое мероприятие, которое все запомнят еще надолго. Не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.

Рак. Неблагоприятный день. Вам будет трудно реализовать свои замыслы. Возможно, что вы захотите рискнуть, но делать этого не стоит.

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Лев. В первый день весны Львы захотят выглядеть лучше всех. И никто не сможет Вам в этом помешать. Возможно, что Вы влюбились, а может, просто хорошее настроение.

Дева. Сегодня Девам важно не только в полной мере использовать положительные стороны момента, но и десятой дорогой обходить опасности. Звезды настоятельно советуют сохранять хладнокровие, верить в себя при сложном повороте событий и не злоупотреблять властью, если судьба на Вашей стороне.

Весы. Сегодня вам может помешать двигаться в правильном направлении собственное упрямство. Отстаивая принципы, вы можете упустить тот момент, когда следует остановиться, и нанести серьезную обиду близкому человеку.

Скорпион. Этот период располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен.

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Стрелец. Все деловые встречи и романтические контакты пройдут отлично. Уже после обеда вы будете чувствовать себя свободным и довольным человеком.

Козерог. Будьте энергичны, общительны и дружелюбны. В эту пятницу Вас ждут подарки и приятные сюрпризы. Не сидите дома, посещайте праздничные мероприятия, где много музыки и веселья.

Водолей. Возможно, даже в вечер пятницы Вы будете слишком заняты, и ваши близкие будут этим недовольны. Могут испортиться отношения с родителями. Постарайтесь сегодня абстрагироваться от проблем и заняться собой.

Рыбы. День проходит неплохо, позволяя вам, хоть и не сразу, добиться своего и реализовать планы. Он подходит для важных встреч. Последний рабочий день этой недели стоит провести в кругу друзей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев