Россия и Китай обсуждают увеличение поставок по «Силе Сибири»

«Газпром» обсуждает с Китаем увеличение поставок газа по маршруту «Сила Сибири». Об этом 28 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Сингапуре.

«Мы обсуждаем с CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией – прим. ТАСС) возможность увеличения поставок по текущему маршруту, а также дополнительных поставок по другим маршрутам, таким как "Дальний Восток" и "Алтай". Это так называемый проект "Сила Сибири–2". Обычно мы с китайцами договариваемся не так быстро, это не полгода и не год, а более значительный период, но хочу сказать, что переговоры идут интенсивно. И, возможно, вы увидите выход на какие-то новые подписанные объемы», – сказала она, отвечая на вопрос о перспективах поставок газа в Китай.

Как пишет ТАСС, ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов говорил, что инвестиции в строительство газопровода «Сила Сибири–2» в случае реализации этого проекта будут значительно меньше, чем в первый проект, из-за использования существующей ресурсной базы и части трубопроводной инфраструктуры, а также отсутствия необходимости строительства газоперерабатывающего завода для обеспечения поставок.

Как сообщалось ранее, "Газпром» в 2019 году планирует инвестировать 147,53 миллиарда рублей в проект газопровода «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться на внутренний рынок и на экспорт в Китай. В 2018 году инвестиции в «Силу Сибири» составили 219,04 миллиарда рублей, в 2017 году – 158,8 миллиарда. Общая стоимость проекта в ценах 2011 года оценивалась в 799,9 миллиарда.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что строительство газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика, поэтому «Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока – уже с 1 декабря 2019 года. Договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту (то есть по «Силе Сибири») между «Газпромом» и CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Он предполагает поставку в КНР 38 миллиардов кубометров газа в год.

В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В июле 2017 года компании заключили дополнительное соглашение к договору, заключенному в 2014 году, а в декабре 2017-го подписали соглашение об основных условиях поставок.