Прокуратура потребовала убрать из Чигирей приют для собак «Дружок»

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Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура контролирует, какой вред окружающей среде Приамурья наносят всероссийские стройки. Грубых нарушений правоохранители не обнаружили. Несанкционированные свалки инспекторы нашли на территории космодрома Восточный, на стройке нефтепровода.

«Могут ли жители быть спокойными за экологию? Каких-то крупных фактов, происшествий при строительстве данных объектов, которые бы оказывали негативное влияние на окружающую среду, не фиксировалось. В общем-то, нарушения есть, но они устранимы», – сказал благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

Проблемной в регионе остается сфера добычи полезных ископаемых. В прошлом году правоохранители выявили более 200 нарушений. В их числе – отсутствие разрешительной документации, незаконная вырубка леса, загрязнение рек. Некоторые компании лишили права использовать недра. А двум назначили штраф – более 10 миллионов рублей.

На пресс-конференции рассказали и об итогах проверки в приюте «Дружок». Правоохранители выяснили, что он вообще не должен был располагаться в жилой зоне села. Собаки содержались там в ненадлежащих условиях. Могли покинуть территорию и не были зарегистрированы на станции по борьбе с болезнями животных. Таким образом, могли стать разносчиками заболеваний и заразить ими жителей села. В суде ведомство требует «запретить осуществление деятельности по размещению и содержанию приюта на этой территории».

Еще одна тема для обсуждения – оползень в Хабаровском крае. Хотя земляную преграду на Бурее устранили, ученые опасаются, что грунт может снова обрушиться.

Амурская бассейновая прокуратура существует с августа 2017 года. Она контролирует пять субъектов Дальнего Востока – Забайкалье, Еврейскую автономию, Приморский, Хабаровский края и Амурскую область. Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура, которая представляет ведомство в Приамурье, за 2018 год выявила полторы тысячи нарушений. Большая их часть касалась сферы охраны окружающей среды. К административной ответственности привлечены свыше ста тридцати должностных и юридических лиц, они были оштрафованы примерно на 5 миллионов рублей. Возбуждено 7 уголовных дел.