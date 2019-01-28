Натальино, лекарства, мусорная реформа: амурские депутаты провели 31-е заседание

В Благовещенске состоялось 31-е заседание Законодательного собрания Амурской области. На нем, в частности, депутаты приняли изменения в бюджет. Доходы амурской казны выросли почти на полтора миллиарда рублей.

Заседание открыл новоиспеченный председатель Вячеслав Логинов, сменивший на этом посту Константина Дьяконова. Последний же занял место среди депутатов.

На заседании подняли вопрос о горнолыжной базе в Натальине, которую строили без разрешения на строительство. Было потрачено 38 миллионов рублей. Большую часть безвозмездно выделила «Транснефть». Члены фракции ЛДПР заинтересовались: как идет расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками областного центра развития спорта.

«В августе 2018 года дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления, направили в прокуратуру. (…) Я направила депутатский запрос в прокуратуру. Мне пришел ответ в феврале, что только 4 февраля дело пришло в прокуратуру. Выяснилось, что решение о прекращении уголовного дела оказалось необоснованным. Уголовное дело отправили на доследование. У меня вопрос: где находилось дело с августа по февраль?» – спросила на заседании председатель комитета по вопросам предпринимательства Законодательного собрания Амурской области (ЛДПР) Ольга Петайчук.

Обсудить этот вопрос парламентарии отказались. Его не включили в повестку и начали рассматривать изменения в областной бюджет. Ожидается, что доходы региональной казны увеличатся почти на полтора миллиарда рублей. Что касается расходов, то полмиллиона рублей направят на корректировку проектной документации по строительству корпуса Малиновского дома-интерната. На прохождение отопительного периода выделили 738 миллионов рублей, на меры социальной поддержки – 326,2 миллиона рублей.

Почти 13 миллионов рублей пойдут на оборудование для спутникового телевидения в селах, не охваченных цифровым вещанием. Таких в Приамурье 53. Амурчан обеспечат лекарствами более чем на 200 миллионов рублей. На обновление фасада главной библиотеки предложено направить 22 миллиона.

«На сегодняшний момент потратить 22 миллиона, я считаю, недопустимо, в то время как сельские дома культуры практически разваливаются. Они исчезают просто. Я в Серышево была – там дом культуры рухнет скоро! А там люди, дети играют, делают что-то там. Там вообще был кто-то из минкульта? Там просто страшно находиться! Вот туда давайте деньги потратим», – высказалась Ольга Петайчук.

«Мы планируем, что все работы сделаем по фасаду. Учитывая, что объект находится в центре города, перед нами стоит большая задача, чтобы облик города соответствовал всем нормам и стандартам», – сказала министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова.

Более 80 миллионов рублей власти хотят потратить на проектирование двух мусороперерабатывающих комплексов. Они должны появиться в Свободном и в Бурейском районе. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета.

«Каким образом будет эксплуатироваться данное предприятие? Я так понимаю, оно будет передано региональному оператору. И на каких условиях планируется?» – спросил депутат Кирилл Зимин («Справедливая Россия»).

«После строительства эти предприятия будут переданы в аренду эксплуатирующим организациям на правах аренды», – ответил заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров.

От строительства заводов участники заседания перешли к обсуждению мусорной реформы.

«К концу года мы посмотрим, какие реально объемы мусора вывозятся, и пересчитаем тариф. Есть федеральный закон, и есть 5 региональных операторов. Если мы занизим тарифы, то мы не решим главную задачу – очистки нашей страны от мусора», – высказался губернатор Амурской области Василий Орлов.

Такое мнение разделяют не все амурские депутаты. Некоторые считают, что мусорная реформа может иметь обратный эффект.

Средства областного бюджета предусмотрели и на капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники. На это необходимо более 36 миллионов рублей. Еще 66 миллионов потребуется, чтобы обеспечить лекарствами больных с вирусными гепатитами. В 500 тысяч рублей обойдутся региону выборы депутата областного заксобрания. Они состоятся 14 апреля.