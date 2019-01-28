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28февраля
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сегодня, 19:14 0

В амурской колонии тренировались ликвидировать массовые беспорядки

В амурской колонии тренировались ликвидировать массовые беспорядки
Фото: 28.fsin.su

На базе исправительной колонии № 8 в Приамурье провели тактико-строевое занятие по ликвидации массовых беспорядков. В учениях приняли участие сотрудники подведомственных учреждений УФСИН России по региону общей численностью более 120 человек.

В ходе мероприятия личный состав сводных отрядов отработал различные элементы боевого порядка при ликвидации массовых беспорядков в исправительных учреждениях. Также сотрудники освоили алгоритм действий в отдельных боевых группах, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области 28 февраля.

Отмечается, что цель тактико-строевых занятий – выработка у личного состава морально-боевых и психологических качеств, необходимых в сложной, критической обстановке.

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#учения

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