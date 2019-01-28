Мэр Благовещенска вошла в топ-10 самых образованных глав столиц регионов РФ

Места были распределены между градоначальниками с учетом нескольких критериев: первое полученное образование (высшее или среднее), количество высших образований, своевременное получение образования (до или после 30 лет). В зависимости от этого присваивались баллы, влияющие на положение в рейтинге. Также предоставлялись дополнительные баллы, например, за наличие «красного» диплома или ученой степени. Не учитывались главы городов федерального значения и города Магас.

Валентина Калита заняла в рейтинге 9 место с 16 баллами. Указывается, что мэр в 1977 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература», является кандидатом педагогических наук.

Первые три места достались главам Калуги, Рязани и Нальчика (1-3 соответственно), а три последних – главам Анадыря, Ульяновска и Ярославля (77-79 места соответственно).

Кроме того, в рейтинге образованности глав столиц регионов Дальневосточного федерального округа Валентина Калита заняла 1 место наряду с мэром Улан-Удэ Александром Аюшеевым.

Изображение: blackcub.ru

Изображение: blackcub.ru