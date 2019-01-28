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сегодня, 19:03 8

Мэр Благовещенска вошла в топ-10 самых образованных глав столиц регионов РФ

Мэр Благовещенска вошла в топ-10 самых образованных глав столиц регионов РФ

«Черный куб» представил рейтинг образованности глав городов, которые являются столицами субъектов РФ. В рейтинг вошла и мэр Благовещенска Валентина Калита, заняв высокое место.

Места были распределены между градоначальниками с учетом нескольких критериев: первое полученное образование (высшее или среднее), количество высших образований, своевременное получение образования (до или после 30 лет). В зависимости от этого присваивались баллы, влияющие на положение в рейтинге. Также предоставлялись дополнительные баллы, например, за наличие «красного» диплома или ученой степени. Не учитывались главы городов федерального значения и города Магас.

Валентина Калита заняла в рейтинге 9 место с 16 баллами. Указывается, что мэр в 1977 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература», является кандидатом педагогических наук.

Первые три места достались главам Калуги, Рязани и Нальчика (1-3 соответственно), а три последних – главам Анадыря, Ульяновска и Ярославля (77-79 места соответственно).

Кроме того, в рейтинге образованности глав столиц регионов Дальневосточного федерального округа Валентина Калита заняла 1 место наряду с мэром Улан-Удэ Александром Аюшеевым.

Изображение: blackcub.ru

Изображение: blackcub.ru

Просмотров всего: 581

#городская власть #образование

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад



    МЭР БЛАГОВЕЩЕНСКА ВОШЛА В ТОП-10 САМЫХ ОБРАЗОВАННЫХ ГЛАВ СТОЛИЦ РЕГИОНОВ РФ



    Столица АО?

    Ну и куда нам её рейтинг наклеивать?

    Он на что то влияет?

    Может быть опубликуем рейтинг результативности и качества работы?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Образованность, а значит и производное от этого - КУЛЬТУРА, Главы регионального центра, должна измеряться другими критериями, тем, понимает ли Глава, с его дипломами, степенями и высшими образованиями, что в его городе обязательно должны быть, в том числе, например: Музей истории города, Художественный музей, шикарная Городская библиотека, Энциклопедия города, муниципальный Городской театр, городской Цирк, Крытый ледовый дворец, Память об отцах-основателях города ( в названиях улиц и в бюстах), Центральная улица и площадь, не носящая имя ультра-левого радикала, пропагандиста террора Ленина, городской «Новодевичий» Некрополь и Муниципальное предприятие по уходу за Памятниками и кладбищами, четкое и стройное деление города на Районы и Микро-районы (с гордостью за каждый из них), ну, и т.д., и т.п., вплоть до культурных и чистых городских общественных туалетов… (Желающие могут необходимый для города Перечень продолжить...)

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Рукалицо.жпег))) образованные люди не благоволят попам. Образованные люди плюют на рейтинги, но прикладывают все свои силы к развитию вверенного им "участка".

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Да! Согласна полностью.



    Вероника Н. , сегодня, 19:40

    Образованность, а значит и производное от этого - КУЛЬТУРА.

    Главы регионального центра, должна измеряться другими критериями, тем, понимает ли Глава, с его дипломами, степенями и высшими образованиями, что в его городе обязательно должны быть, в том числе, например: Музей истории города, Художественный музей, шикарная Городская библиотека, Энциклопедия города, муниципальный Городской театр, городской Цирк, Крытый ледовый дворец, Память об отцах-основателях города ( в названиях улиц и в бюстах), Центральная улица и площадь, не носящая имя ультра-левого радикала, пропагандиста террора Ленина, городской «Новодевичий» Некрополь и Муниципальное предприятие по уходу за Памятниками и кладбищами, четкое и стройное деление города на Районы и Микро-районы (с гордостью за каждый из них), ну, и т.д., и т.п., вплоть до культурных и чистых городских общественных туалетов…



    добавлю только - еще и бассейны в каждом районе города, а то при 2 -х великих реках нормально и безопасно в наше жаркое лето негде. А записать ребенка на занятия в бассейне очень трудно и затратно.

    И каждый год обновление зеленых насаждений не прутиками из питомника, а взрослыми деревьями и кустарниками.

  • svet_70_77

    svet_70_77
    1 час назад

    Господи, какой цирк, какие бассейны! Выставочный зал выжили, а "культурному" мэра и дела нет. Помещение пустует. Очередного банка,видимо, дожидается. Зато таблички "культурные" типа lenina street понавесили. Вот и вся наша культура.

  • Цунай

    Цунай
    22 минуты назад

    Господи, помоги этому городу.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    19 минут назад

    Цунай

    Господи, помоги этому городу.



    Увы, пока он помогает только бабушке обещающей отвалить в центре земельку под очередной храм.

    Сговор?

  • Димидыч

    Димидыч
    10 минут назад

    Труш С.А. всяко разно образованее бабы Вали

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