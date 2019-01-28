Депутат Госдумы Кузьмин: хочу показать владивостокцам, кто будет управлять их городом

Ведущая Наталья Наделяева спросила у Кузьмина, почему он подверг критике Гуменюка. «Наверное, это не критика. Было желание показать владивостокцам, кто будет управлять городом. Те объекты в Благовещенске, когда он был министром спорта, не доделаны. И это даже слабо сказано. Они просто заброшены. И организационная составляющая была на отвратительном уровне», – сказал Андрей Альбертович.

Он привел в качестве примера строительство горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района.

«Когда Гуменюк возглавлял министерство, у нас ярким объектом была горнолыжная база в Натальине. Очень хорошо она была освещена в средствах массовой информации. Что у нас будет своя база, мы будем кататься, оздоравливаться, меньше болеть на этой почве. Вложим деньги, найдем средства и регионального бюджета, и спонсора. Построим базу. И вот прошло восемь лет, база на начальной стадии», – констатировал Андрей Кузьмин.

Депутат сказал, что в Амурской области есть и другие проблемные моменты, например – газификация, субсидирование авиабилетов.

«(…) компания Nordwind, которая сюда летает, не заявилась, и субсидированных билетов там совсем мало. Опять денежных средств не хватает. Диапазон расширился, программа же действует круглогодично. Если она была сезонная, то сейчас она круглогодичная. Добавлены участники этой программы – многодетные семьи. Сейчас мы еще пытаемся пролоббировать интересы детских спортивных команд, творческих коллективов. Чтобы при перелете учитывалось субсидирование, чтобы им было летать дешевле. Не по полной стоимости, а гораздо дешевле», – сообщил Кузьмин.

С полным текстом беседы с Андреем Кузьминым можно ознакомиться в разделе «Простые вопросы» на Амур.инфо. Там же опубликовано видео этого выпуска программы.