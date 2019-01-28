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28февраля
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сегодня, 18:10 0

В Амурской области появится два заказника федерального значения

В Амурской области появится два заказника федерального значения
Фото: instagram.com/ohotaamur/?hl=ru

Два амурских заказника готовят к получению федерального статуса. Сейчас оба имеют региональное значение – это Токинский заказник, расположенный в Зейском районе и Гануканский заказник, расположенный в Архаринском районе.

Присвоение особо охраняемым природным территориям Приамурья даст дополнительные возможности для развития туризма и ведения научной деятельности на уникальных природных территориях. Об этом говорят в управлении по охране животного мира Амурской области

«О необходимости создания новых национальных парков в России напомнил в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В Приамурье в настоящий момент в рамках национального проекта "Экология" сразу два заказника регионального значения готовятся сменить статус на более высокий, федеральный. В Токинском заказнике — будущем национальном парке, эта работа уже подходит к концу, в Гануканском, можно сказать, только начинается. Однако к концу 2020 года обе особо охраняемые территории должны уже получить статус федеральных», — прокомментировал замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

Токинский заказник в Зейском районе расположен на самой границе с Якутией. Он ценен прежде всего уникальными природными ландшафтами. Кроме того, это единственное место в регионе, где еще сохранились снежные бараны, занесенные в Красную книгу Амурской области. Местами, на природных солонцах, отмечаются скопления из нескольких десятков голов редких копытных. Высокогорный рельеф, чередование скальных участков с обширными задернованными склонами, сильные ветра, сдувающие снег с зимних пастбищ, а также отсутствие фактора беспокойства — все это создает оптимальные условия для обитания снежного барана.

Заказник станет Токинско-Становым национальным парком.

Гануканский заказник, расположенный в Архаринском районе, согласно Рамсарской конвенции, относится к водно-болотным территориям международного значения и особенно ценен с научной точки зрения. В России всего 35 «рамсарских угодий». Наряду с расположенным рядом Хинганским заповедником, «Ганукан» играет важную роль в сохранении значительно группировки японских, даурских журавлей и дальневосточного аиста, включенных в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы. Кроме того, заказник выполняет важную природоохранную функцию, образуя экологический коридор, соединяя два кластера Хинганского заповедника. В связи с этим «Ганукан» получит статус федерального.

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#животные #природа #туризм

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