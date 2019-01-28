Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:46 0

В Шимановске в 2019 году начнут модернизировать стадион

В Шимановске в 2019 году начнут модернизировать стадион
Фото: amurobl.ru

В Шимановске готовят проектно-сметную документацию на модернизацию стадиона, который не ремонтировался с 2006 года. Там появятся волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка, ямы для прыжков, современная раздевалка с душевыми, а также система водоотведения.

Вопрос реконструкции стадиона в ходе рабочей поездки в Шимановск губернатор Василий Орлов обсудил с главой города Павлом Березовским. Мэрия до 1 апреля готовит проектно-сметную документацию. «Я рассчитываю, что в этом году мы сможем приступить к модернизации стадиона. Он будет задействован в спортивной жизни области, в том числе в программе "Футбол детям" – на базе стадиона будет построено современное футбольное поле», – прокомментировал глава Приамурья.

В Шимановске Василий Орлов оценил результаты другой модернизации – на станции обезжелезивания проведены мероприятия по энергоэффективности. Приобретены и установлены новые частотные преобразователи. Помимо того, что таким образом предотвращаются перебои водоснабжения города, модернизация позволила добиться экономии электроэнергии.

С мэром Шимановска Павлом Березовским губернатор также обсудил перспективы модернизации объектов ЖКХ, в частности, по областной программе предполагается субсидировать затраты муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Экономия по электроэнергии достигает 30 %. Конечно, эту программу мы будем продолжать – за счет средств областного бюджета будут субсидироваться затраты, которые муниципальные предприятия несут по погашению процентов по кредитам на модернизацию и установку энергосберегающего оборудования», – рассказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 37

#спорт #строительство #Шимановск

распечатать


Спорт 14

В Благовещенске открывается новая ледовая арена (фото)
Общество 24

В Белогорске состоялся концерт «Слушаем рок! Достроим ФОК!» (фото)
Спорт 2

В селе Ивановского района возвели хоккейную площадку на дальневосточном гектаре
Общество 220

Станислав Мелюков: жду депутатов ЛДПР на ФОКе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь