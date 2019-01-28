В Шимановске в 2019 году начнут модернизировать стадион

В Шимановске готовят проектно-сметную документацию на модернизацию стадиона, который не ремонтировался с 2006 года. Там появятся волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка, ямы для прыжков, современная раздевалка с душевыми, а также система водоотведения.

Вопрос реконструкции стадиона в ходе рабочей поездки в Шимановск губернатор Василий Орлов обсудил с главой города Павлом Березовским. Мэрия до 1 апреля готовит проектно-сметную документацию. «Я рассчитываю, что в этом году мы сможем приступить к модернизации стадиона. Он будет задействован в спортивной жизни области, в том числе в программе "Футбол детям" – на базе стадиона будет построено современное футбольное поле», – прокомментировал глава Приамурья.

В Шимановске Василий Орлов оценил результаты другой модернизации – на станции обезжелезивания проведены мероприятия по энергоэффективности. Приобретены и установлены новые частотные преобразователи. Помимо того, что таким образом предотвращаются перебои водоснабжения города, модернизация позволила добиться экономии электроэнергии.

С мэром Шимановска Павлом Березовским губернатор также обсудил перспективы модернизации объектов ЖКХ, в частности, по областной программе предполагается субсидировать затраты муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Экономия по электроэнергии достигает 30 %. Конечно, эту программу мы будем продолжать – за счет средств областного бюджета будут субсидироваться затраты, которые муниципальные предприятия несут по погашению процентов по кредитам на модернизацию и установку энергосберегающего оборудования», – рассказал Василий Орлов.