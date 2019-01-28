В Благовещенске дали старт необычному челленджу

Утром 28 февраля в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсуждалась очередная инициатива в Госдуме РФ – учредить день отказа от смартфона. И родилась идея необычного челленджа, в котором предлагают поучаствовать жителям Амурской области.

Идея состоит в том, чтобы писать обычные письма, от руки, а не электронные. Чтобы стать участником акции, нужно написать письмо реальному адресату, приобрести конверт и отправить письмо почтой. А в Инстаграме – опубликовать фотоотчет, как это все происходило. Публикацию нужно сопроводить хэштегами: #пиширукой, #writebyhand, #эхоблаговещенск, #эхоблаг. Также следует упомянуть @echo_blg и @mimitrofanov.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» главный редактор «Эха Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов, периодически будут подводиться итоги этой акции. Она носит бессрочный характер.