Более 80 % читателей Амур.инфо выступили против инициативы РПЦ об абортах

ИА «Амур.инфо» подвело итоги очередного голосования. В нем приняли участие 1 200 пользователей. Читателям предлагалось ответить на вопросы: «Как вы относитесь к тому, что РПЦ призывает наделить эмбрион субъектом права и тем самым оправдать запрет на аборты»? Большинство проголосовавших, а это чуть больше тысячи человек, ответили отрицательно, ответы отличались только аргументацией.

Меньше всего набрал вариант ответа «Положительно, это сохранит здоровье женщины», за него свой голос отдали 7 человек, или 0,6 %. Чуть больше голосов – 10, или 0,8 % – у варианта «Положительно, женщина создана для продолжения рода». Вариант «Положительно, люди должны нести ответственность за зарождающуюся жизнь» выбрали 53 пользователя, или 4,4 %. Еще один положительный ответ на поставленный вопрос, в котором высказывается мнение, что аборты -это убийство, выбрали 76 человек, или 6,3 % проголосовавших.

Остальные пользователи отрицательно относятся к таким идеям. По мнению 329 человек (27,4 %) иногда лучше решиться на аборт, чем потом растить ребенка в нищете или ребенка, который никому не нужен. Чуть меньшее число проголосовавших – 319 человек (26,6 %) – также относятся отрицательно к данной инициативе, аргументировав тем, что это личное дело каждого - оставлять ребенка или нет.

Вариант ответа «Отрицательно, церковь не должна вмешиваться в дела государства» выбрали 233 читателя Амур.инфо (19,4 %). Еще 163 человека (13,6 %) считают, что вместо предложенной идеи лучше усилить пропаганду противозачаточных средств.

И 10 человек (0,8 %) предложили свои варианты ответа на вопрос. Например, один из пользователей написал: «Отрицательно, так как беременность может быть не запланированной, в связи с чем женщины будут пытаться сделать так, чтобы был выкидыш, рискуя своим здоровьем».

Другой пользователь добавил: «Аборт – не только убийство, это и подорванное здоровье женщины. С каждой маленькой смертью её шансы на рождение здорового ребёнка падают. Надо не аборты запрещать, надо мозги мыть, внедрять потерянное знание о целомудрии, верности, любви к детям, супругу. Тогда не будет нежеланных детей».

«Каждая душа будет отвечать за себя. Аборт -грех, но и голодный ребенок тоже не есть хорошо», – написал другой пользователь.

«Отрицательно! Это прямое вмешательство церкви не только в дела государства, но, прежде всего, в частную жизнь», – высказался еще один читатель.

«Бывают разные случаи в жизни и медпоказания на роды», – поделился мнением участник голосования.

«Отрицательно, лучше усилить пропаганду противозачаточных средств, а лучше сделать их бесплатными», – добавил другой пользователь.

«Эти бизнесмены в рясах везде засунут свой нос. Другое дело, если бы этот вопрос подняла прокуратура, Совет по правам человека или ещё что-то подобное. А так, это чистый пиар. Пусть занимаются своим бизнесом и не лезут в жизнь простых людей. Чем дальше от церкви, тем ближе к Богу», – написал еще один участник голосования.

«Очередная поповская блажь приведет к росту криминальных абортов и выброшенных в мусорные баки новорожденных. Женщины сами начнут рожать, когда появится жилье, достойные зарплаты и благосостояние», – поделился другой читатель.