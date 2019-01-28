Амурские НКО могут побороться за грант в 20 миллионов рублей

Стартовал конкурс Роспатриотцентра на предоставление грантов для НКО на организацию патриотических акций. Он проходит в трех номинациях. За лучший проект можно получить 20 миллионов рублей.

Номинации, в которых можно принять участие, назвал в своем докладе начальник отдела молодежной политики регионального министерства образования и науки Вячеслав Иванов.

«Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций; поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений; реализация проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями. Заявки принимаются с 22 февраля по 24 марта. Наибольшая сумма, которую можно получить за проект – 20 миллионов рублей», – проинформировал Иванов.

Кроме того, на днях стартовал прием заявок в экспертную комиссию Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Конкурсный отбор кандидатов в состав экспертной комиссии проходит по следующим критериям: гражданство РФ, высшее образование (не ниже уровня специалитета), общий стаж работы не менее 5 лет, опыт проведения тренингов и семинаров, опыт оценки социальных проектов в качестве эксперта.

Прием заявок проходит с 25 февраля по 17 марта (до 23:59 по московскому времени). Более подробная информация размещена на сайте Росмолодежи.

Что касается финансовой поддержки молодежи со стороны министерства образования и науки области, то в 2019 году из бюджета ведомства выделено 1,8 миллиона рублей сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гранты будут предоставляться на реализацию социально значимых проектов, направленных на: выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий; поддержку социальных инициатив сельской молодежи; развитие волонтерского движения; популяризацию здорового образа жизни; развитие студенческого самоуправления; стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия.

Максимальный размер гранта по каждому из направлений – 300 тысяч рублей.