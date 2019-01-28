В Шимановске на борьбу с подземными ключами выделят 5 миллионов рублей

«На ликвидацию последствий выделены средства из областного бюджета – 5 миллионов рублей. Необходимо изучить причину этого явления, как мы можем избежать неприятных последствий. К счастью, угрозы жизни и здоровью людей нет, – сказал Василий Орлов. – Что касается жилого дома, который попал в зону выхода подземных вод, то сейчас мы не можем признать этот дом аварийным. Любые здания признаются аварийными в соответствии с четко установленным порядком. Специалисты в соответствии с методикой могут дать эту оценку».

«В прошлом году мы провели экспертизу этого дома. Привлекли специальную организацию, которая провела обследование, сделаны выводы, что необходимо провести капитальный ремонт – крыша, отмостки, швы. Дом признан не аварийным», – пояснил мэр города Павел Березовский.

Также губернатор посмотрел социальные объекты Шимановска, обсудил с руководством образовательных учреждений перспективы развития, сообщает пресс-служба областного правительства.