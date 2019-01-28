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сегодня, 16:55 0

Женщина с грудничком растрогала пассажиров самолета запиской и конфетами

Женщина с грудничком растрогала пассажиров самолета запиской и конфетами
Фото: facebook.com, dave.corona1

Пассажир рейса Сеул – Сан-Франциско поделился необычной историей, которая произошла с ним на борту самолета. Молодая женщина, которая летела с маленьким ребенком и своей мамой, выдала около двухсот пакетиков пассажирам, которые летели вместе с ней в Сан-Франциско.

Этот поступок уже стал вирусным, он собрал в Сети множество репостов, лайков и комментариев. В прозрачном пакете были сладости, беруши и милая записка от имени ее малыша.

«Сегодня я лечу в США с мамой и бабушкой навестить мою тетю. Я немного нервничаю, потому что это мой первый полет. Я могу заплакать, хотя и постараюсь этого не делать. Пожалуйста, извините меня» – написано в записке.

Этот жест молодой женщины очень растрогал пассажиров. Они признались, что даже если бы ребенок плакал, то отнеслись бы к этому с пониманием. Однако опасения мамы оказались напрасными – все десять часов полета ребенок проспал, сообщает Cosmo.ru.

«Очень трогательный жест матери. Вы знаете, когда у вас есть дети, можно ожидать всего, что угодно. Но малыш не издал ни звука», – написал в Facebook пользователь под ником Dave Corona.

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#дети #жизнь #юмор

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