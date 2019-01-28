Еженедельно летом из Благовещенска в Москву смогут улетать тысячи пассажиров

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Аэропорт Благовещенска готовится к сезонному переходу на летний период. Летняя навигация начнется 31 марта и продлится до 26 октября 2019 года.

«Ежегодно на московском направлении в период летних отпусков мы наблюдаем дефицит авиабилетов. В прошлом году в летнем расписании в неделю выполнялось 15 рейсов. В этом году в результате проделанной работы руководством аэропорта с авиаперевозчиками, авиакомпании увеличили количество рейсов в Москву до трех рейсов ежедневно, а три раза в неделю будет выполняться по четыре рейса в день. Таким образом, у амурчан появится возможность выбора и времени вылета, и типа самолета, и услуг авиакомпании, возможность подбора стыковочных маршрутов – это хороший результат», – говорит губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщается на сайте Благовещенского аэропорта, еще месяц будут вноситься корректировки практически на всех направлениях продажи авиабилетов открыты.

«Летняя навигация, как правило, характеризуется увеличением пассажиропотока и взлетно-посадочных операций. К концу марта мы завершим формирование сезонного расписания, перевозчики сейчас окончательно согласовывают полеты. Три авиакомпании согласовали выполнение ежедневных рейсов из Благовещенска в Москву: "Северный ветер" / "Икар", "Сибирь" (S7) и "Уральские авиалинии". Компания "Уральские авиалинии", кроме регулярных ежедневных рейсов с посадкой в Екатеринбурге, будет выполнять прямые беспосадочные перелеты на воздушных судах типа Airbus A321 три раза в неделю. Из Благовещенска будет выполняться 24 рейса в неделю в московские аэропорты, а это более 5 тысяч пассажиров еженедельно. Мы должны в этом году исключить нехватку провозных емкостей на московском направлении», – рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Летом продолжится программа полетов в Новосибирск, авиакомпания «Сибирь» (S7) будет выполнять ежедневные рейсы в аэропорт Толмачево, в зимнем расписании перевозчик выполняет 6 рейсов в неделю, кроме пятницы. А также авиакомпания летом будет выполнять прямые полеты на Москву на самолетах типа Airbus A321-neo ежедневно.

Из Благовещенска в аэропорты дальневосточного региона в летнем расписании будут выполняться полеты в Якутск компанией «Якутия», в Южно-Сахалинск компанией «Аврора», во Владивосток будут осуществлять перевозки «ИрАэро» и «Аврора».

Авиакомпания «ИрАэро» на самолетах типа CRJ-200 будет выполнять рейсы во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск и Читу. Через аэропорт Благовещенска авиакомпания «Аврора» по вторникам и субботам будет осуществлять полеты по маршруту Владивосток – Благовещенск – Южно-Сахалинск на воздушном судне типа DHC-8.

В летнем расписании международного сектора согласованы слоты с двумя авиакомпаниями, «Икар» и «Азурэйр», по традиционно популярным туристическим направлениям: Нячанг, Бангкок и Пхукет.