В Приамурье закрылась первая ледовая переправа

В среду, 27 февраля, официально была закрыта внеплановая технологическая ледовая переправа в Селемджинском районе на реке Бысса в связи с окончанием работ, требовавших ее использования. Ледовая дорога находилась в Февральске.

В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать девять ледовых переправ, сообщает пресс-служба Амурского МЧС.

В ведомстве напоминают, что при передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать определенные правила.

Выезжать на лед нужно медленно, без рывков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. При этом предварительно необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим. Также недопустима нагрузка, превышающая грузоподъемность льда. Ехать по льду в условиях плохой видимости – во время тумана или пурги – не рекомендуется.

На незапланированных ледовых переправах велика угроза возникновения нештатных ситуаций. Если случилось так, что автомобиль оказался в воде, необходимо немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна. Двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну.

Если автомобиль ушел под воду, перед тем как покинуть машину, нужно сделать несколько глубоких вдохов и выбираться из автомобиля, по возможности избавившись от тяжелой одежды и обуви. Если в машине находится ребенок, его нужно прижимать к себе спиной, закрыть ему нос и рот ладонью, а затем всплывать.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям о том, что выходить и выезжать на лед в несанкционированных местах опасно.