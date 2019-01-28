В отношении матери избитого малыша из Белогорска возбудили уголовное дело

Полиция Белогорска возбудила уголовное дело в отношении девушки, годовалый сын которой был жестоко избит. Сейчас он находится в больнице под аппаратом ИВЛ. Мать обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля в Белогорскую больницу доставили годовалого малыша, который был жестоко избит. Был задержан сожитель молодой женщины, который признался в том, что это он бил малыша. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он находится на ИВЛ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Предварительно установлено, что мальчику телесные повреждения причинялись в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала, чем подвергла жизнь и здоровье сына опасности.

Отдел дознания МО МВД России «Белогорский» возбудил в отношении матери ребенка уголовное дело по статье 156 – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба областного управления МВД.