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В отношении матери избитого малыша из Белогорска возбудили уголовное дело

В отношении матери избитого малыша из Белогорска возбудили уголовное дело
Фото: ru.depositphotos.com

Полиция Белогорска возбудила уголовное дело в отношении девушки, годовалый сын которой был жестоко избит. Сейчас он находится в больнице под аппаратом ИВЛ. Мать обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля в Белогорскую больницу доставили годовалого малыша, который был жестоко избит. Был задержан сожитель молодой женщины, который признался в том, что это он бил малыша. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он находится на ИВЛ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Предварительно установлено, что мальчику телесные повреждения причинялись в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала, чем подвергла жизнь и здоровье сына опасности.

Отдел дознания МО МВД России «Белогорский» возбудил в отношении матери ребенка уголовное дело по статье 156 – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#Белогорск #дети #происшествия

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5 июля 2017, 12:43
Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Неужели здравый смысл начинает проявляться? А вообще по-хорошему нужно в отношении "матери" возбуждать дело не только за неисполнение родительских обязанностей, но и за причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Вместе со своим красавцем пусть на нары едет. Я прям не верю , что она просто бездействовала.. Однозначно сама лупила бедного малыша.

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