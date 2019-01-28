Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о международной выставке «Продэкспо-2019»

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как была представлена область на крупнейшей международной продовольственной выставке «Продэкспо-2019». Гость – руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева. Эфир проведут Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

В полуденном эфире – программа «Кабинет психолога». Тема выпуска: «Эмоциональный интеллект: что это и как его развить?» Гость студии – психолог Центра позитивной психотерапии Екатерина Докунова (г. Хабаровск). Ведущая: Екатерина Кузьмина.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

В вечернем эфире – программа «Без ансамбля» с Алексеем Воскобойниковым.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм благовещенского «Эха» echo_blg