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сегодня, 16:38 3

Летом в благовещенских автобусах появятся онлайн-кассы

Летом в благовещенских автобусах появятся онлайн-кассы
Фото: admblag.ru

С 1 июля около 400 автобусов в Благовещенске начнут работу с применением онлайн-касс. На эту систему перейдут организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на единой системе налогообложения или патенте, если они выполняют работы или предоставляют услуги без наемных работников.

Ранее, с 1 июля 2018 года, согласно 54-ФЗ на новую систему ККТ перешли организации и ИП, работающие с привлечением наемных работников.

«Летом все перевозчики города Благовещенска должны перейти на использование онлайн-касс, иначе они просто будут не допущены к своим маршрутам. Мы уже сегодня начали разъяснительную работу с перевозчиками и направляем им информационные письма, памятки и напоминаем о предстоящей работе по введению касс», – рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

В Благовещенске прошел семинар для перевозчиков по теме «Применение контрольно-кассовой техники при оказании услуг по перевозке пассажиров в городском и пригородной сообщении».

На семинаре присутствовали представители отдела организации транспортного обслуживания населения администрации города Благовещенска, начальник контрольного отдела УФМС России по Амурский области, представители компаний, осуществляющих продажу контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей на территории Амурской области, а также компаний-перевозчиков, оказывающих услуги на территории Амурской области.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы о сроках перехода на онлайн-кассы, о преимуществах использования данного оборудования, как выбрать и установить онлайн-кассу и получить налоговый вычет за каждую кассу, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Онлайн-кассы обладают рядом преимуществ, в том числе: кассу можно зарегистрировать по интернету – предприниматели могут контролировать бизнес компьютера или телефона и в любой момент смогут проверить выручку, вся информация о покупках будет поступать в налоговую инспекцию по интернету. Кроме того, индивидуальные предприниматели, принимающие ЕНВД, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии ее регистрации в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 до 1 июля 2019 года», – рассказала начальник контрольного отдела УФНС России по Амурской области Татьяна Лагода.

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#городская власть #закон #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а если я скажу водителю направить мне копию чека на электронную почту и попрошу его записать адрес?))) сколько на это уйдет времени, а они должны иметь техническую возможность.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    кто-то нужный)) по всей стране набьёт карманы за эти кассы как и эра-глонас и прочие выдумки наших правителей.....

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    9 минут назад

    надоели уже,только проблемы создают работать людям не дают.....

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