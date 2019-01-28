Медики обследуют жителей амурского села, где выявлен бруцеллез

«Там работает бригада медиков, включая эпидемиологов и инфекционистов. Организовывается медицинское наблюдение за всеми контактными лицами», – сообщила главный врач Амурской инфекционной больницы Елена Саяпина.

Всего установлено 42 человека, которые находились в контакте с больными коровами. Кровь на анализ взята у 35 человек. Остальные на момент проведения обследования отсутствовали – их оповестят о необходимости пройти обследование. В ближайшее время анализы будут взяты у всех, кто подвергался риску заражения бруцеллезом, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

29 февраля пробы отправят на лабораторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Амурской области. При получении положительных лабораторных результатов либо выявления людей с клиническими признаками бруцеллеза будет организовано их углубленное обследование с привлечением специалистов.