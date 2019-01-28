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28февраля
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сегодня, 16:11 1

Медики обследуют жителей амурского села, где выявлен бруцеллез

Медики обследуют жителей амурского села, где выявлен бруцеллез
Фото: pixabay.com

Утром 28 февраля в село Привольное Михайловского района, где установлена вспышка бруцеллеза, выехала бригада медиков. Цель – взять кровь у людей, контактировавших с зараженными животными.

«Там работает бригада медиков, включая эпидемиологов и инфекционистов. Организовывается медицинское наблюдение за всеми контактными лицами», – сообщила главный врач Амурской инфекционной больницы Елена Саяпина.

Всего установлено 42 человека, которые находились в контакте с больными коровами. Кровь на анализ взята у 35 человек. Остальные на момент проведения обследования отсутствовали – их оповестят о необходимости пройти обследование. В ближайшее время анализы будут взяты у всех, кто подвергался риску заражения бруцеллезом, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

29 февраля пробы отправят на лабораторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Амурской области. При получении положительных лабораторных результатов либо выявления людей с клиническими признаками бруцеллеза будет организовано их углубленное обследование с привлечением специалистов.

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#животные #здоровье #происшествия #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    48 минут назад

    Первый знак забытых инфекций.... Санэпид-,ветеринарную и инфекционную службы уничтожили, мы же все инфекции победили и контролируем.... То ли ещё будет...А вот врачей инфекционистов сейчас днём м огнём не сыщешь,всех разогнали оптимизаторы...

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