Коммунальщиков Циолковского оштрафовали за исчезнувший мазут

Прокурор космодрома Восточный потребовал оштрафовать коммунальное предприятие Циолковского, по вине которого на котельных ГП-72 и ГП-201 в декабре 2018 года не оказалось топлива.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 декабря в ЗАТО Циолковский был введен режим ЧС. Официальная причина – недостаточный запас топлива, за что министр ЖКХ получил взыскание. При этом на котельных ЗАТО обнаружилось исчезновение 792 тонн мазута. Но его продавец утверждает, что продал топливо на 54 миллиона рублей коммунальному предприятию Циолковского, но деньги за него не получил.

Прокуратура космодрома Восточный провела проверку исполнения муниципальным унитарным жилищно-эксплуатационным предприятием Циолковского законодательства в сфере ЖКХ. Нормативные акты утверждают порядок определения размеров запасов топлива на источниках тепловой энергии. Для жидкого топлива с железнодорожным способом доставки неснижаемый нормативный запас топлива рассчитывается на 10 суток.

Однако МУЖЭП ЗАТО Циолковский допустило нарушения указанных норм действующего законодательства, что привело к отсутствию в декабре 2018 года на котельных ГП-72 и ГП-201 ЗАТО Циолковский неснижаемого нормативного запаса топлива.

В отношении юридического лица МУЖЭП ЗАТО Циолковский вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении – «Нарушении правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки».

Постановление было направлено для рассмотрения по существу в Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской области. Требования прокурора удовлетворены, 27 февраля юридическое лицо МУЖЭП ЗАТО Циолковский признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф 20 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.