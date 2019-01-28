Парковка или ДТП: в Сети обсуждают фото с автомобилем в Благовещенске

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

«Сканер» опубликовал в своем Инстаграме необычное фото, полученное от подписчиков. Снимок сделан в микрорайоне Европейский в Благовещенске. Виден адрес: улица Европейская, 5.

На фото – автомобиль, который оказался передней частью под балконом, находящимся на первом этаже. При этом сложно судить, имеет ли место ДТП.

«По-любому под своим балконом припарковался», «Ну просто у чувака электрокотел, а удлинитель короткий», «Спрятался, чтобы не украли», «Скоро уже в подъезд ставить начнут», – пишут о фото пользователи Инстаграма.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» рассказали, что 28 февраля в Госавтоинспекцию не поступало сообщений о ДТП по этому адресу.