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28февраля
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сегодня, 15:55 1

Парковка или ДТП: в Сети обсуждают фото с автомобилем в Благовещенске

Парковка или ДТП: в Сети обсуждают фото с автомобилем в Благовещенске
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

«Сканер» опубликовал в своем Инстаграме необычное фото, полученное от подписчиков. Снимок сделан в микрорайоне Европейский в Благовещенске. Виден адрес: улица Европейская, 5.

На фото – автомобиль, который оказался передней частью под балконом, находящимся на первом этаже. При этом сложно судить, имеет ли место ДТП.

«По-любому под своим балконом припарковался», «Ну просто у чувака электрокотел, а удлинитель короткий», «Спрятался, чтобы не украли», «Скоро уже в подъезд ставить начнут», – пишут о фото пользователи Инстаграма.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» рассказали, что 28 февраля в Госавтоинспекцию не поступало сообщений о ДТП по этому адресу.

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#транспорт

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Комментарии
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  • nastya291287

    nastya291287
    10 минут назад

    Сложно судить о ДТП??? А вас не смущает 2 сбитых забора?

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