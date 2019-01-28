В Амурской области током убило школьника
На опоре железнодорожного моста станции Уруша электрическим током травмировало подростка. 27 февраля сообщение об этом поступило в дежурную часть Сковородинского линейного отдела МВД России на транспорте.
Незамедлительно к месту происшествия выехало руководство Сковородинского линейного отдела, сотрудники ПДН и оперативных подразделений, а также следственно-оперативная группа.
Стало известно, что молодой человек 2003 года рождения в компании других подростков, находясь на железнодорожном мосту через реку Урушинка, залез на опору, где был дважды поражен электрической дугой, вследствие чего упал на железнодорожный путь.
Подростка госпитализировали в Сковородинскую районную больницу, но от полученных травм молодой человек скончался.
В рамках проведения проверки выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
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