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28февраля
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сегодня, 16:01 0

В Амурской области током убило школьника

В Амурской области током убило школьника
Фото: ru.depositphotos.com

На опоре железнодорожного моста станции Уруша электрическим током травмировало подростка. 27 февраля сообщение об этом поступило в дежурную часть Сковородинского линейного отдела МВД России на транспорте.

Незамедлительно к месту происшествия выехало руководство Сковородинского линейного отдела, сотрудники ПДН и оперативных подразделений, а также следственно-оперативная группа.

Стало известно, что молодой человек 2003 года рождения в компании других подростков, находясь на железнодорожном мосту через реку Урушинка, залез на опору, где был дважды поражен электрической дугой, вследствие чего упал на железнодорожный путь.

Подростка госпитализировали в Сковородинскую районную больницу, но от полученных травм молодой человек скончался.

В рамках проведения проверки выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#дети #происшествия

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