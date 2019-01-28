Парк отдыха в Циолковском обойдется примерно в 60 миллионов рублей

В городе Циолковский собираются построить парк отдыха. Муниципалитет сделал заявку на участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По предварительным подсчетам, на объект нужно порядка 60 миллионов рублей.

Часть средств может вложить частный инвестор. Часть может быть получена в результате победы в конкурсе, призовой фонд которого составляет 30 миллионов рублей, или из средств областного бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

Для того чтобы начать строительство парка в Циолковском, необходимо разработать проектные документы. Территории под будущий парк осмотрел губернатор Василий Орлов, который побывал в Циолковском во время командировки по области.

«Жители хотят этот парк, занимают очень активную позицию. Главным сдерживающим фактором пока является то, что нет проектно-сметной документации. С главой ЗАТО Сергеем Левицким мы обсудили необходимость скорейшей её разработки. (…) Но, прежде чем говорить об объёмах финансирования и сроках начала строительства, необходимо разработать проектную документацию. Думаю, что это лето будет потрачено на ПСД, со следующей весны можно будет приступить к строительству парка. Мы создание парка, конечно, поддержим», – заверил губернатор.

Главу Приамурья ознакомили и с ходом работ на спортивном комплексе ЗАТО Циолковский и доложили о действиях по устранению нарушений, которые были выявлены при строительстве малого бассейна.

«Планы – сдать объект к концу 2019 года. Проблемы возникли из-за отсутствия консервации в то время, когда он не строился. Была создана экспертная комиссия, она выявила оборудование, которое пришло в негодность. Требуется корректировка малой ванны. Выделен 21 миллион рублей из областного бюджета для закупки недостающего оборудования», – пояснил министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин.

Еще одним объектом для посещения главой области стала котельная, где в начале отопительного сезона возникли непредвиденные проблемы.

«На складе не хватало порядка 1 000 тонн мазута. Отопительный сезон прошел в напряженном режиме. Пришлось экстренно завозить топливо. Ситуация была успешно разрешена. Котельная проработала в штатном режиме. Сейчас запас топлива достаточный. Сегодня ведется работа с "Газпромом" по газификации котельной. Это значительно сократит издержки по прохождению отопительного сезона. Мы планируем в 2020 -2021 годах перевести ее на газ», – прокомментировал Василий Орлов.

Также губернатор осмотрел дом, который строится в Циолковском.

В доме – 125 квартир общей площадью 7 448 квадратных метров, его застройщик – ФКУ «Дирекция космодрома Восточный».

Сдача планируется в июне 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области