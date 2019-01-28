Снятие главы Новобурейского с должности создало прецедент в России

Обращение Амурэнергосбыта в УФАС по Амурской области в отношении администрации поселка Новобурейский, действия которого способствовали росту задолженности за услуги энергетиков, привело к дисквалификации главы этого муниципального образования сроком на 1 год. Это прецедент в российской судебной практике, отмечают энергетики.

До этого случая наказания представителям администраций выносились в виде предписаний и штрафов, а не лишения должности.

Юристы энергокомпании, анализируя причины высокой задолженности коммунальных предприятий поселка за потребленную электроэнергию, выявили нарушения антимонопольного законодательства. Коммунальная инфраструктура, которая является собственностью муниципалитета, была передана главой администрации поселка в аренду коммерческому предприятию без проведения необходимых конкурсных процедур.

Требования УФАС вернуть объекты теплоснабжения муниципалитету глава Дмитрий Довгалев проигнорировал. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа за совершение аналогичного нарушения в отношении муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения. В ноябре 2018 года суд вынес решение о его дисквалификации.

Однако Дмитрий Довгалев с постановлением не согласился и подал апелляцию. Суд дважды согласился с доводами антимонопольного органа, в феврале решение вступило в законную силу – к Дмитрию Довгалеву применена дисквалификация сроком на 1 год за самовольное распоряжение коммунальным имуществом муниципалитета.

Самовольные действия муниципального служащего попали под действие части 2.6 статьи 19.5 КоАП РФ. Нарушения, предусмотренные данной статьей, влекут для должностных лиц наложение административного штрафа либо дисквалификацию на срок до трех лет.

«Специалисты Амурэнергосбыта ведут планомерную работу по снижению неплатежей в сфере ЖКХ, привлекая к ответственности непосредственно должностных лиц. Касается это не только руководителей предприятий-должников, но и муниципальных образований, своим действием или бездействием допустивших на своих территориях неконтролируемый рост задолженности за потребленную электроэнергию. Всего с 2014 года в УФАС по Амурской области энергокомпания подала 36 заявлений, по 32 из них антимонопольные органы установили факты имеющихся нарушений», – сообщили в Амурэнергосбыте.