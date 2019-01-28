Амурчанина, сбежавшего из рабства южных цыган, обогрели в Челябинской области

На трассе в районе города Златоуст Челябинской области сотрудники ГИБДД обнаружили пешего путешественника. Мужчина представился Владимиром Смускиным. Он назвался жителем Амурской области и рассказал, что полгода находился в рабстве у цыган на юге России. Мужчине удалось сбежать.

Издание 1obl.ru пишет, что у Владимира было немного денег и не было документов, поэтому он решил вернуться домой пешком. Мужчина шел вдоль трассы целый месяц, пока не оказался на Южном Урале. Обувь у него рассохлась и развалилась. Понимая, что скоро может замерзнуть, мужчина набрал номер 112.

Сотрудники ГИБДД доставили Владимира в отдел полиции «Новозлатоустовский».

«В разговоре он нам пояснил, что движется по трассе со Ставропольского края и идет уже, по его словам, около месяца, не имея при себе наличности, но имея телефон, который он заряжал в кафе, в которые его впускали. В некоторых кафе подкармливали. Также мужчина прояснил, что проживает в Амурской области, но вахтовым методом работал в Ставропольском крае, где лица цыганской национальности удерживали его насильно, принуждая к труду, периодически избивая его, и он неоднократно пытался от них сбежать, но они отобрали паспорт, принуждая работать. Мужчина был посажен в патрульный автомобиль, его отогрели и доставили в отдел полиции "Новозлатоустовский", где ему было вызвана скорая и оказано медицинское обследование. Остальные данные устанавливаются. Он был дактилоскопирован, личность его установлена, с его слов подтверждается», – рассказал изданию инспектор ОГИБДД по Златоустовскому городскому округу Максим Подкорытов.

По словам самого Владимира Смускина, сбежать от цыган и направиться домой, в Приамурье, его вынудили необходимость и нечеловеческие условия содержания, а из-за отсутствия документов он не мог купить билет даже на автобус. Рассказал Владимир и как оказался на другом конце России.

«Я уехал в Ростов на заработки. Отработал месяц в строительной компании, занимался отделкой комнат домов. Месяц заплатили, следующий платить не стали, я ушел оттуда искать новую работу. Получилось так, что меня встретили цыгане и предложили работать с ними. Первые две недели относились нормально, кормили, работа была. Потом стали принуждать попрошайничать, били, кормили раз в двое суток. Я раз пытался убежать, километров 100 прошел, они меня поймали опять. Второй раз попытался – не получилось. Третий раз они меня избили, разбили все лицо. Это уже было ночью. Я выскочил со двора и убежал. Они искали меня, прозванивали телефон, интересовались, где я. Я не сказал, где нахожусь, и таким образом очутился здесь. Телефон заряжал в кафешках. Кормили, у меня деньги были 4 100 рублей, я тянул их, насколько мог. Сейчас закончил уже, последние 60 рублей остались. Направление: знаки стоят, трассы немного знаю, карты, вот так и шел. Направляюсь на Дальний Восток, Амурская область, Мазановский район. Меня там никто не ждет, есть брат, сестра, но я им не нужен. Дойду до дома и, во-первых, сделаю документы, попробую устроиться на работу, у меня там комната в общежитии есть, прописан там. Осталось дело за малым. Полиция помогла, опросили, предлагали написать заявление, но я смысла в этом не вижу», – поведал изданию Владимир Смускин.

Фото: 74.мвд.рф

Как оказалось, у Владимира ранее была судимость. 1obl.ru пишет, что, возможно, это и стало причиной неустройства на работу на родине. Сейчас же сотрудниками полиции принято решение поместить Владимира Смускина в центр социальной адаптации граждан в Златоусте. Также решается вопрос о выдаче справки для проезда к месту жительства либо документирования новым паспортом.

Эту иформацию подтверждает ГУ МВД России по Челябинской области. На сайте ведомства сообщается, что сотрудники ГИБДД оказали помощь гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

«В дежурную часть отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин, находясь на автодороге вблизи города Златоуста, набрал номер 112 и просит помощи. На место для выяснения обстоятельств незамедлительно был направлен наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Златоустовскому городскому округу в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Максима Подкорытова и младшего лейтенанта полиции Игоря Устюжанина.

Идущего человека обнаружили на 1 740 километре автодороги Москва – Челябинск. Гражданин был без документов, плохо одет, обут, выглядел очень уставшим. Сотрудники полиции доставили его в ОП "Новозлатоустовский" для выяснения обстоятельств. Путнику нашли более теплую одежду и обувь, напоили горячим чаем.

Мужчина 1983 года рождения пояснил, что находился на заработках в Ставропольском крае. Потом решил вернуться домой в Амурскую область, но денег на обратную дорогу не хватило. Долгое время шел пешком, заряжал телефон в придорожных кафе, где и питался. Поняв, что оказался в сложной ситуации, не может передвигаться дальше, мужчина обратился за помощью в полицию», – сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.

Ведомство подтверждает, что мужчина помещен в центр социальной адаптации граждан, решается вопрос о выдаче справки для проезда к месту жительства либо документирования новым паспортом гражданина России в связи с утерей прежнего документа.

Отмечается, что мужчина поблагодарил сотрудников ДПС и отдела полиции «Новозлатоустовский» ОМВД за оперативность и оказанную помощь.