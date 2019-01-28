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28февраля
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сегодня, 15:28 0

Более ста тысяч россиян могут остаться без работы весной

Более ста тысяч россиян могут остаться без работы весной
Фото: ru.depositphotos.com

Весной 2019 года под сокращение могут попасть более 116 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве труда.

В зону риска попали автомобилестроители (25,8 тысячи человек), работники транспортной отрасли (23,4 тысячи человек) и сотрудники финансовой и банковской сфер (15,4 тысячи человек). Помимо этих специальностей, чистка также пройдет среди производителей электрооборудования, стройматериалов, станков и оборудования и в сфере добычи полезных ископаемых, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты оценивают эти цифры как «невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда». Грядущие сокращения связывают с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и чисткой в банковском секторе.

Ранее эксперты выявили профессиональные сферы с наименьшей угрозой увольнения. Так, меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы.

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#работа

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