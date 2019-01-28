Житель Свободного попался с 15-ю свертками героина

В Приамурье полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к незаконному сбыту героина. В одном из сёл Мазановского района наркополицейские совместно с инспекторами ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Свободного 1965 года рождения.

В ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили у него целлофановый пакет с 15-ю свертками с порошком бурого цвета. Результаты проведенного исследования показали, что это героин, массой более 11 граммов. По предварительным данным, наркотическое средство предназначалось для сбыта. Следственным отделом МО МВД России «Мазановский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 УК РФ пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции установили личность гражданки, у которой задержанный мог приобрести наркотическое средство. Это ранее судимая за аналогичное преступление 48-летняя жительница Мазановского района. При проведении обыска в доме амурчанки обнаружена и изъята пластмассовая банка с героином, вес которого составил около 8 граммов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает амурское управление МВД.