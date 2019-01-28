Директор тындинской типографии освобожден от занимаемой должности

Директор МУП «Тындинская типография» Илья Игнатов получил распоряжение об освобождении от занимаемой должности. Документ был вручен 27 февраля – на следующий день после того, как суд восстановил Игнатова в должности.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 февраля по решению суда Илья Игнатов был восстановлен в должности. Суд признал, что руководителя уволили неправомерно. До этого в Тынде прошли одиночные пикеты – жители выразили протест против увольнения руководителей трех организаций. Мэр Тынды Марина Михайловна назвала преувеличением слова о кадровых чистках.

«Даже суток не дали проработать. Мои дальнейшие действия – обращаться в суд. Встречаемся с адвокатом, подадим иск. Я считаю, что это злоупотребление правом – нельзя человека, которого суд восстановил в должности, пинать с предприятия, потому что мэр так хочет», – прокомментировал Илья Игнатов.