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28февраля
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сегодня, 15:20 0

Директор тындинской типографии освобожден от занимаемой должности

Директор тындинской типографии освобожден от занимаемой должности

Директор МУП «Тындинская типография» Илья Игнатов получил распоряжение об освобождении от занимаемой должности. Документ был вручен 27 февраля – на следующий день после того, как суд восстановил Игнатова в должности.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 февраля по решению суда Илья Игнатов был восстановлен в должности. Суд признал, что руководителя уволили неправомерно. До этого в Тынде прошли одиночные пикеты – жители выразили протест против увольнения руководителей трех организаций. Мэр Тынды Марина Михайловна назвала преувеличением слова о кадровых чистках.

«Даже суток не дали проработать. Мои дальнейшие действия – обращаться в суд. Встречаемся с адвокатом, подадим иск. Я считаю, что это злоупотребление правом – нельзя человека, которого суд восстановил в должности, пинать с предприятия, потому что мэр так хочет», – прокомментировал Илья Игнатов.

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#происшествия #Тында

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