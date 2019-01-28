В правительстве РФ подготовили проект «гаражной амнистии»

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В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 миллиона гаражных объектов. Между тем количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно превышает указанные показатели. При этом в российском законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.

«Представляется необходимым определение таких понятий, как "индивидуальный гараж", "коллективный гараж", "машино-место"», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект вводит понятие «гаражный кооператив» и предлагает считать его равнозначным с понятиями «гаражный потребительский кооператив» и «гаражно-строительный кооператив».

Кроме того, министерство предлагает определить понятие «некапитальный гараж», учитывая, что инвалидам предоставляются вне очереди места для строительства гаража или стоянки вблизи места жительства, сообщает РИА Недвижимость.

Помимо этого, документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Перечень документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок, на котором расположен гараж, предлагается определять властям регионов России.

Планируемый срок вступления закона в силу – январь 2020 года.