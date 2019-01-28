Жители Зеи хотят митинговать из-за ситуации с субсидиями на отопление

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница города Зея Галина. Женщина рассказала о проблеме, которая очень озадачила горожан в наступившем году. Связана она с субсидиями на оплату услуги отопления.

Галина пояснила, что в Зее дома отапливаются от одной из двух котельных: первая работает на угле, вторая – на электричестве от Зейской ГЭС. Женщина проживает в многоквартирном доме, расположенном в переулке Заревый, который отапливается угольной котельной.

Галина, как и другие жители Зеи, примерно раз в полгода оформляет субсидию на оплату отопления. Однако с наступлением 2019 года горожан ждал неприятный сюрприз. По словам Галины, изменился способ расчета субсидии, и люди лишились денег.

«Квитанции на оплату нам проходят как за угольную котельную, а субсидия теперь рассчитывается как за электрокотельную. Куда девается остаток денег? Если у меня раньше субсидия была 5 тысяч рублей с лишним, то сейчас стала 2 800 рублей», – констатирует амурчанка.

Тариф на отопление для жителей домов, обслуживаемых электрокотельной, меньше, чем для зейцев, дома которых отапливаются угольной, пояснила женщина.

Амурчанка отмечает, что проблема с субсидиями затронула многих жителей Зеи. Ей удалось выяснить, что эта ситуация связана с постановлением правительства Амурской области от 17.10.2018 № 500 «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых для расчета субсидий».

Галина говорит, что создала в Зее инициативную группу. Люди готовы выйти на митинг и устроить голодовку. «Людям нечем платить. Жить не на что», – отмечает амурчанка.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Там сообщили, что о данной ситуации известно правительству региона. Вопрос решается. Когда он будет решен, решение доведут до граждан. Ситуация находится на контроле.