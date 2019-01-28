Тындинские пенсионеры соревновались в компьютерном многоборье

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В гимназии № 2 города Тынды прошла традиционная, олимпиада «Интернет долголетия» по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования провели в седьмой раз.

В этот раз в состязании приняли участие двенадцать человек. Пенсионерам в течение часа необходимо было выполнить три задания: сделать работу в текстовом редакторе, на портале Государственных услуг и в поисковой системе. За каждое выполненное задание начислялись баллы.

Председатель Тындинской городской думы Игорь Магарламов пожелал участникам победы и успехов. Организатором мероприятия на протяжении многих лет является руководитель местного отделения Союза пенсионеров России Любовь Овчарова.

При подведении итогов определились победители в двух номинациях: «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».

Светлана Сумарокова заняла первое место в номинации «Уверенный пользователь», второе место – Ирина Гузий, третье – Татьяна Епихова.

Среди начинающих пользователей победителем стала Зинаида Шавейко, второе место заняла Людмила Чупрова, третье – Татьяна Федорова.

Сертификаты в городскую баню, в бассейн спортшколы «Олимп», а также пригласительные билеты в Музей истории БАМа и в драматический театр победителям вручила первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Виктория Щекалёва. Также каждому участнику олимпиады подарили книгу о Тынде.

Участники, занявшие первые места в двух номинациях, будут состязаться в компьютерном многоборье в областном центре. Если тындинские пенсионеры станут победителями и в областных соревнованиях, то смогут защищать честь Амурской области на всероссийской олимпиаде.