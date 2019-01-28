Для переселенцев из аварийного жилья может появиться ипотека под 5-6 %

«То, что касается субсидированной ипотеки, мы все-таки будем ориентироваться на процентную ставку 5-6 %, не более. Иначе смысла нет, люди просто не потянут», – сказал Якушев.

Новая федеральная программа по расселению аварийного жилья стартует в 2019 году, напомнил министр. На ее реализацию выделено 423 миллиарда рублей, большая часть этих денег – федеральные средства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Эти показатели должны быть достигнуты с помощью реализации восьми национальных проектов.

Главными целями нацпроекта по жилью, помимо увеличения объемов жилищного строительства, является также обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилья и снижение ставки по ипотеке до 8 % и ниже. Снижение ипотечных ставок стало одним из поручений президента по итогам его обращения к Федеральному собранию.