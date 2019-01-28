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28февраля
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сегодня, 14:55 4

Для переселенцев из аварийного жилья может появиться ипотека под 5-6 %

Для переселенцев из аварийного жилья может появиться ипотека под 5-6 %
Фото: ru.depositphotos.com

Социальная ипотека на приобретение нового жилья взамен аварийного может выдаваться с процентной ставкой в 5-6 %. Об этом со ссылкой на главу Минстроя РФ Владимира Якушева сообщает РИА Недвижимость.

«То, что касается субсидированной ипотеки, мы все-таки будем ориентироваться на процентную ставку 5-6 %, не более. Иначе смысла нет, люди просто не потянут», – сказал Якушев.

Новая федеральная программа по расселению аварийного жилья стартует в 2019 году, напомнил министр. На ее реализацию выделено 423 миллиарда рублей, большая часть этих денег – федеральные средства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Эти показатели должны быть достигнуты с помощью реализации восьми национальных проектов.

Главными целями нацпроекта по жилью, помимо увеличения объемов жилищного строительства, является также обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилья и снижение ставки по ипотеке до 8 % и ниже. Снижение ипотечных ставок стало одним из поручений президента по итогам его обращения к Федеральному собранию.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    ли бы деньги и без президента бы обошлись

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Т.е. с аварийного жилья будут не бесплатно переселять а с ипотекой?

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    2 часа назад

    Чё - Аварийщиков по бороде пустить хотят? Ну, молодцы, чёсказать.

    И вообще - они не в Аварийном жилье, а в Ветхом живут. Пусть идут и доказывают что это не так.

    Инвалиды же у нас каждый год доказывают, что руки-ноги не отрастают - и тут такая же система будет.

    Кто там на подходе? ААА.. Сироты .... ну этим под 4%.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Noir

    Т.е. с аварийного жилья будут не бесплатно переселять а с ипотекой?



    Тоже не черта не понял, новый побор, в виде кап ремонта, 5-6 % сбор на ветхое жилье?

    Что то типа 20- 30 лет платишь на кап ремонт, а потом на аварийный ремонт?

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