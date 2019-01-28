Большой гидрографический катер начали строить на заводе в Благовещенске (фото)

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28 февраля на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске состоялась закладка большого гидрографического катера. Это судно станет пятым, построенным на предприятии с 2009 года.

С этим событием руководство и сотрудников завода поздравил губернатор области Василий Орлов.

«Сегодня у нас радостное событие – проходит закладка большого гидрографического катера. Наше предприятие имеет 130-летнюю историю, за это время свыше 500 судов было спущено на воду. Завод работает стабильно, здесь трудятся больше 500 человек. Ежегодная выручка составляет более 1 миллиарда рублей. Мы гордимся этим заводом. Я абсолютно уверен, что поставленная задача будет выполнена в установленный срок. Надеюсь, что таких заказов будет как можно больше. Еще раз всех поздравляю, желаю всем успехов», – сказал Василий Орлов.

Участие в торжественном мероприятии приняли мэр города Благовещенска Валентина Калита, председатель Благовещенской городской думы Степан Попов, сотрудники завода, курсанты ДВОКУ и Амурский филиал Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

Судно «Александр Анищенко» станет пятым гидрографическим катером, построенным на заводе в рамках заказа с 2009 по 2015 годы.

«Особенностью судна станет его модернизированное гидрографическое и более мощное радиооборудование. На его возведении будет работать порядка 100 сотрудников на протяжении двух лет», – сказал генеральный директор судостроительного завода имени Октябрьской революции Вячеслав Попов.

Как отметил заместитель начальника управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ Геннадий Непомилуев, новый катер займет достойное место в рядах гидрографической службы Тихоокеанского флота.

Александр Анищенко – известный гидрограф, посвятивший всю свою жизнь служению Родине. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Балтийском флоте.