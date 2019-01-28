Благовещенка ищет суррогатную мать

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина просит помочь найти суррогатную мать, которая согласится выносить и родить ребенка. «Это решение – не блажь, а вынужденный шаг от отчаяния», – объясняет горожанка.

У Оксаны (имя изменено – Прим.ред.) есть один ребенок. Женщина во второй раз вышла замуж, забеременела. Но на 33-й неделе произошли преждевременные роды и ребенок погиб. Оксана больше не может выносить и родить. Врачи, видя отчаяние женщины, предложили ей два варианта.

«Взять ребенка из детского дома, но у нас малютки практически не попадают в такие учреждения. И люди сейчас не отказываются от деток. А если и попадают малыши в детский дом, то их сразу же забирают, чаще всего семьи из других регионов», – объясняет Оксана. Второй вариант заключается в том, чтобы найти суррогатную маму.

Искать суррогатную мать Оксана начала около года назад. «У нас в городе есть две организации. Но в одной сказали, что подбирают кандидаток только для своих клиентов, то есть все обследования нужно проходить у них. А у меня уже сделаны все обследования, мой материал находится в областной больнице. И есть еще агентство, это тайваньская компания, они ищут матерей только для иностранных пар».

«Я даже обращалась в женскую консультацию. Просила: "У вас большой поток, можно, я объявление размещу?" Мне отказали, потому что это якобы создаст стресс для женщин», – рассказывает Оксана. Тогда она опубликовала объявление в инстаграме. «Перечислила все условия и свой номер телефона. Звонили даже те, кто явно не подходит под указанные требования. Однажды позвонила женщина с критикой: "И что, вы считаете, это нормально?!" Были и те, кто поддерживали – понимали, что это шаг от отчаяния», – вспоминает горожанка. Желающих родить чужого ребенка оказалось немало, однако никто из них не подошел.

Ничего невероятного в требованиях к будущей сурмаме нет. Ее портрет выглядит так: незамужняя жительница областного центра Приамурья, у которой есть собственный ребенок, появившийся на свет в результате естественных родов; ей не меньше 20 и не больше 30 лет; она имеет положительный резус-фактор крови и здорова – у нее не было кесарева сечения, преждевременных родов и выкидышей, нет противопоказаний для беременности и родов, нет лишнего веса и вредных привычек.

Оксана и ее супруг уже подготовили оплодотворенные яйцеклетки. Оформлена квота на экстракорпоральное оплодотворение и составлен договор об оказании услуг суррогатной матери. Стороны должны подписать документ и заверить свои подписи у нотариуса, чтобы обезопасить свои интересы. Ведь иногда бывает, что роженица не хочет отдавать малыша, или решит шантажировать родителей. Или родители по каким-то причинам откажутся от ребенка. Чтобы этого не случилось, и нужен договор.

Разумеется, суррогатное материнство – недешевая услуга. «Сумма включает в себя стоимость всех обследований, ежемесячную оплату и вознаграждение за роды и оплату сервисной палаты, – объясняет Оксана. – За девять месяцев в нашем городе такую сумму не заработаешь». Точную цифру она не называет.

Оксана очень переживает, что столкнется с осуждением. «Я прошу читателей с пониманием отнестись к нашей ситуации и не осуждать нас. Да, мы хотим воплотить большую мечту о ребенке за материальное вознаграждение. Я не хочу сказать, что сорю деньгами. Это не блажь, нам просто нужна помощь. Другого выхода нет», – вздыхает женщина. В этом непростом решении ее поддерживают муж и мама. Семья верит, что мечта обязательно сбудется. Они надеются, что найдется женщина, подходящая под требования, и подарит Оксане радость материнства. Амур.инфо по ее просьбе публикует номер для связи: +7-924-347-21-04.