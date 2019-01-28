Первый день весны будет ясным: прогноз погоды в Приамурье на 1 марта

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1 марта в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Западный, северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 15...20, местами – до минус 30, по югу – 10...15, по востоку – около 20 градусов. Днем уличные термометры покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами по северу – около минус 10.

В Благовещенске день будет ясным. Ветер – северо-западный, слабый до умеренного. Температура ночью опустится до минус 10, днем поднимется до плюс 2...4, сообщает Амурский гидрометцентр.