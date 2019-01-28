Президент утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

Социальные выплаты и пенсии

Правительству поручено подготовить и к 10 апреля внести изменения в законодательство о соцдоплатах к пенсии. Они должны предусматривать, что размер социальной доплаты не будет уменьшаться даже в том случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

Кроме того, нужно пересчитать начисленные с 1 января 2019 года пенсии и выплаты и доплатить недополученные пенсионерами суммы.

Также с 1 июля должна быть увеличена до десяти тысяч рублей ежемесячная выплата неработающим трудоспособным родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже внесен в правительство. Это повышение затронет около 465 тысяч граждан.

Ипотека и жилье

Правительству поручено до 25 марта внести поправки в законодательство о субсидировании ипотеки до уровня 6 процентов годовых для семей с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов.

Кабмин также должен внести поправки, согласно которым, при рождении третьего или последующих детей семье, выплачивающей ипотечный кредит, должна будет компенсироваться сумма в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета в счет погашения кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву и главе Банка России Эльвире Набиуллиной поручено проконтролировать внесение до 1 июля поправок в законодательство, предусматривающих «ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты». Финансовые организации при этом не должны нести убытков.

Правительство и ЦБ должны принять меры по снижению ипотечных ставок до 8% и ниже. Также им поручено обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства, «в том числе кредитных».

Земля и недвижимость

Правительству поручено до 1 июля обеспечить снижение налоговой базы по имуществу физических лиц. Предлагается уменьшить ее в отношении жилых домов и частей жилых домов — на величину кадастровой стоимости 7 квадратных метров или в отношении квартир, частей квартир, комнат — на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка и применительно к одному объекту недвижимого имущества, находящемуся в собственности налогоплательщика.

Также правительству поручено обнулить налогообложение дачных участков в шесть соток, находящихся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении, если у налогоплательщика трое и более детей.

Кроме того, поручено сократить рост земельного налога не более чем на десять процентов к предыдущему налоговому периоду. Застройщикам дадут возможность уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму строительства объектов социнфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость.

Согласно перечню поручений, правительство должно обеспечить финансирование расходов на реализацию мер, при необходимости внести изменения в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата на заседании 12 марта утвердит план законодательной работы по реализации послания президента. Она отметила, что для Федерального собрания послание президента является «дорожной картой».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступившие поручения президента в профильные комитеты и рабочую группу по реализации послания. По его словам, в ближайшее время будет предложен план работы.