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28февраля
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сегодня, 14:05 12

Президент утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

Президент утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию
Фото: ru.depositphotos.com

Владимир Путин утвердил перечень поручений различным ведомствам в рамках реализации послания Федеральному собранию, которое президент озвучил 20 февраля. Поручения касаются социальных выплат и пенсий, ипотеки и жилья, а также земли и недвижимости, сообщает РИА Новости.

Социальные выплаты и пенсии

Правительству поручено подготовить и к 10 апреля внести изменения в законодательство о соцдоплатах к пенсии. Они должны предусматривать, что размер социальной доплаты не будет уменьшаться даже в том случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

Кроме того, нужно пересчитать начисленные с 1 января 2019 года пенсии и выплаты и доплатить недополученные пенсионерами суммы.

Также с 1 июля должна быть увеличена до десяти тысяч рублей ежемесячная выплата неработающим трудоспособным родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже внесен в правительство. Это повышение затронет около 465 тысяч граждан.

Ипотека и жилье

Правительству поручено до 25 марта внести поправки в законодательство о субсидировании ипотеки до уровня 6 процентов годовых для семей с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов.

Кабмин также должен внести поправки, согласно которым, при рождении третьего или последующих детей семье, выплачивающей ипотечный кредит, должна будет компенсироваться сумма в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета в счет погашения кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву и главе Банка России Эльвире Набиуллиной поручено проконтролировать внесение до 1 июля поправок в законодательство, предусматривающих «ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты». Финансовые организации при этом не должны нести убытков.

Правительство и ЦБ должны принять меры по снижению ипотечных ставок до 8% и ниже. Также им поручено обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства, «в том числе кредитных».

Земля и недвижимость

Правительству поручено до 1 июля обеспечить снижение налоговой базы по имуществу физических лиц. Предлагается уменьшить ее в отношении жилых домов и частей жилых домов — на величину кадастровой стоимости 7 квадратных метров или в отношении квартир, частей квартир, комнат — на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка и применительно к одному объекту недвижимого имущества, находящемуся в собственности налогоплательщика.

Также правительству поручено обнулить налогообложение дачных участков в шесть соток, находящихся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении, если у налогоплательщика трое и более детей.

Кроме того, поручено сократить рост земельного налога не более чем на десять процентов к предыдущему налоговому периоду. Застройщикам дадут возможность уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму строительства объектов социнфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость.

Согласно перечню поручений, правительство должно обеспечить финансирование расходов на реализацию мер, при необходимости внести изменения в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата на заседании 12 марта утвердит план законодательной работы по реализации послания президента. Она отметила, что для Федерального собрания послание президента является «дорожной картой».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступившие поручения президента в профильные комитеты и рабочую группу по реализации послания. По его словам, в ближайшее время будет предложен план работы.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    смеётся вся страна над щедростью правителей

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Вот смотрю на все эти поручения и выходит что среднестатистическому человеку уменьшат налог на 100 руб в год, увеличат пенсию на 150 руб в месяц, эмм.. ну и всё. В итоге человеку даже не хватит на мусорную реформу. Дают копейку забирают рубль.

  • Met 1

    Met 1
    3 часа назад

    повышение ндс все эти копейки заберет и еще должен останешься.

  • Met 1

    Met 1
    3 часа назад

    ну а кто виноват? по какой цене себя выставили по той и покупают.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    вот про цену не надо-никто за Путина не голосовал

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    Братеев

    вот про цену не надо-никто за Путина не голосовал



    а ему и не надо чтоб за него люди голосовали, у него есть те кто нарисует ему любые проценты голосов, и он ухудшает людям жизнь кто после такого за него голосовать будет

  • Met 1

    Met 1
    3 часа назад

    троль здесь

    Братеев

    вот про цену не надо-никто за Путина не голосовал



    а ему и не надо чтоб за него люди голосовали, у него есть те кто нарисует ему любые проценты голосов,



    ну к нулю много не пририсуешь. голосуют



    и он ухудшает людям жизнь кто после такого за него голосовать будет



    а дураков и холуев на Руси еще на много лет вперед припасено

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    Noir

    Вот смотрю на все эти поручения и выходит что среднестатистическому человеку уменьшат налог на 100 руб в год, увеличат пенсию на 150 руб в месяц, эмм.. ну и всё. В итоге человеку даже не хватит на мусорную реформу. Дают копейку забирают рубль.



    такой у путина бизнес

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    Met 1

    троль здесь

    Братеев

    вот про цену не надо-никто за Путина не голосовал



    а ему и не надо чтоб за него люди голосовали, у него есть те кто нарисует ему любые проценты голосов,



    ну к нулю много не пририсуешь. голосуют



    и он ухудшает людям жизнь кто после такого за него голосовать будет



    а дураков и холуев на Руси еще на много лет вперед припасено



    и их власти задавят налогами, акцизами, пошлинами

  • Met 1

    Met 1
    3 часа назад

    троль здесь

    Met 1

    троль здесь

    Братеев

    вот про цену не надо-никто за Путина не голосовал



    а ему и не надо чтоб за него люди голосовали, у него есть те кто нарисует ему любые проценты голосов,



    ну к нулю много не пририсуешь. голосуют



    и он ухудшает людям жизнь кто после такого за него голосовать будет



    а дураков и холуев на Руси еще на много лет вперед припасено



    и их власти задавят налогами, акцизами, пошлинами



    и чего? будете есть макарошки с колбасой из пальмового масла и лобызать кормящую руку, что на свободе и есть макарошки. холуи и дураки есть холуи и дураки.

  • Галина Вадимовна

    Галина Вадимовна
    1 час назад

    главное, что бы всякие попозиионеры навальнинские из вредности и жадности не встали в позу и не начали делать всё на оборот

  • Kadet_84

    Kadet_84
    39 минут назад

    Что щедрый наш "царь", то щедрый, в первую очередь, для своего окружения! Иначе, как назвать новость о том, что Управделами президента закупило сигареты на 19 (!!!) млн рублей... А в магазинах, не судьба, власть имущим покупать "брендовый товар", или... зарплаты не позволяют???

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