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28февраля
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сегодня, 12:45 0

С 1 марта амурчане не смогут оформлять дома в садах по упрощенной схеме

С 1 марта амурчане не смогут оформлять дома в садах по упрощенной схеме
Фото: ru.depositphotos.com

1 марта завершается упрощенный порядок оформления жилых домов на садовых участках. С началом весны процедура для амурчан, так же как для остальных жителей страны, станет сложнее.

Управление Росреестра по Амурской области напоминает амурчанам, что 1 марта 2019 года завершается упрощенный порядок оформления жилых домов на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства.

После этой даты государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на указанные объекты недвижимости будут осуществляться после направления соответствующих уведомлений в администрацию – о планируемом строительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции.

Иными словами, 1 марта 2019 года «дачная амнистия» прекращается для жилых домов, расположенных на садовых участках. «Дачная амнистия» будет распространяться только на гаражи и некоторые другие хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

За период действия «дачной амнистии» с 1 сентября 2006 года управление Росреестра по Амурской области зарегистрировало 66 154 права. Из них 32 081 право – на земельные участки, 21 093 права – на гаражи и садовые дома, 12 980 прав – на жилые дома и объекты незавершенного строительства.

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#строительство

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