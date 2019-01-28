Из-за искусственного интеллекта Сбербанк потерял несколько миллиардов рублей

Стало известно, что после внедрения новейших технологий Сбербанк потерял более 5 миллиардов рублей. Правда, как уверяет руководитель компании, в скором времени все изменится в лучшую сторону.

В 2018 году Сбербанк ввел в обслуживание искусственные технологии и стал одним из самых продвинутых банков страны. Одно из главных достижений финансовой организации, по мнению ее руководителя Германа Грефа, – постепенное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Из-за этого осенью 2018 года крупнейший банк страны уменьшил количество менеджеров среднего звена на 70 %, поскольку множество рутинных операций взял на себя машинный «разум».

Несколько месяцев назад также в тестовом режиме была запущена нейронная сеть для оценки недвижимости. В ближайшее время похожая система будет оценивать кредитные риски.

Руководитель Сбербанка признает, что ИИ пока далек от совершенства и его нужно постоянно совершенствовать. Особенно болезненно проходил первый этап освоения сверхсовременной технологии, когда Сбербанк из-за небольших накладок в алгоритмах потерял миллиарды. Об этом Греф рассказал школьникам на открытой конференции. Но по заверениям руководителя, выгода от искусственного интеллекта в несколько раз выше финансовых ошибок, которые при правильном подходе помогают сделать работу ИИ лучше и точнее.

При этом в пресс-службе банка уточнили, что Греф имел в виду в большей степени недополученную прибыль, чем прямые убытки от сбоев в функционировании сложнейших программ. Также представители организации подтвердили, что интеграция ИИ в системы Сбербанка продолжается и имеет большие перспективы, сообщает Eg.ru.