Минстрой Приамурья: после перехода на эскроу-счета рынок долевого строительства может сократиться

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Федеральные изменения, касающиеся сферы долевого строительства, вступили в силу 25 декабря 2018 года. А заработают новшества с 1 июля 2019 года.

«Внесенные изменения направлены на защиту прав законных интересов и имущества граждан-участников долевого строительства, установление дополнительных гарантий, а также на минимизацию рисков, связанных с участием граждан в долевом строительстве. (…) Эскроу-счет открывается уполномоченным банком для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета – участника долевого строительства, в счет уплаты цены договора участия в отношении многоквартирного дома и (или) иного объектов недвижимости. Строительство будет осуществляться застройщиком на собственные или кредитные средства», – говорится в информации ведомства.

В минстрое сообщают, что все застройщики уже проинформированы об изменениях в законодательстве. Также министерство направило запросы в уполномоченные банки Амурской области, чтобы узнать, какие из них уже готовы работать по эскроу-счетам. На среду, 27 февраля, 4 из 7 уполномоченных банков выразили такую готовность. Какие именно, не уточняется.

Со ссылкой на информацию Минстроя РФ уточняется, что начавшие строительство и построившие к 1 июля дома свыше 30 % от готовности застройщики будут достраивать здания по прежнему законодательству.

Контролировать переход стройкомпаний на эскроу-счета будет региональный минстрой, и в случае нарушений застройщикам будут выдавать предписания об их устранении. В случае отказа им грозит штраф по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ – от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

«Изменения в законодательстве о долевом строительстве предусматривают защиту дольщиков от потери денежных средств. Покупатели жилья, как и прежде, смогут заключить договор, по которому вносят свою долю средств. Разница в том, что деньги попадут не к застройщику, который потратит их по своему усмотрению, а в кредитную организацию, которая выдаст их только под тщательно разработанный план и проконтролирует распределение. Потерять часть денег плательщик может, если обанкротится не застройщик, а банк, давший кредит: страховые выплаты по счетам, которые покрываются Агентством по страхованию вкладов, лимитированы 10 миллионами рублей.

С переходом на новый механизм привлечения денежных средств участников долевого строительства возможно повышение себестоимости объектов строительства. Одновременно возможно сокращение рынка долевого строительства, так как строительные компании, у которых нет достаточного запаса собственных средств, могут уйти с рынка», – считают в министерстве.

Недостающие для строительства средства застройщикам придется брать в банках. В региональном отделении одного из банков рассказали, что после перехода на эскроу-счета, банк готов профинансировать до 85 % стоимости проекта, сроком до 5 лет ( при комплексной застройке до 7 лет). При этом в залог берется земельный участок, на котором происходит строительство, имущественные права на строящийся объект на инвестфазе, и ипотека построенных квартир на эксплуатационной.

Денежные средства, поступившие от дольщиков, находятся на счетах эскроу до окончания строительства и сдачи жилого дома. В случае кредитования эти средства будут списаны в счет погашения кредита после ввода объекта в эксплуатацию и оформления права собственности.

На деньги, лежащие на эскроу-счетах, проценты не начисляются, то есть и спустя несколько лет сумма на счете останется прежней. Комиссия по счетам эскроу не взимается, обслуживание счетов для стройкомпаний полностью бесплатное.

Между тем, по информации банка, при использовании новой схемы для дольщиков даже возможно снижение ставки по ипотеке.

«В зависимости от схемы финансирования, которую выбирает застройщик, возможно как снижение ставки по кредиту на строительство жилого дома, так и снижение ставки по ипотеке для физических лиц, приобретающих жилье. То есть ставка по кредиту будет напрямую зависеть от остатков на счетах эскроу, снижение может достигать со стандартной процентной ставки в 10-12 % годовых до 5 % годовых при полном покрытии кредита остатками на счетах эскроу. Для конечного покупателя в конечном итоге это выгодно, так как значительно влияет на себестоимость жилья. Экономия для физических лиц в случае с вариантом со снижением ставки по ипотеке может достигать 1,6 % годовых на весь срок кредита», – говорится в ответе кредитной организации.