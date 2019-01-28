Бухгалтер Магдагачинской администрации осуждена за мошенничество

В Амурской области вступил в законную силу приговор в отношении 44-летней муниципальной служащей. Бухгалтер администрации Магдагачи осуждена за служебный подлог. «Устроив» маму на должность сторожа, женщина получила более 300 тысяч рублей из бюджета.

Осужденная признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, то есть внесение муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности», и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Как установил суд, с 1 октября 2015 года по 11 сентября 2017 года бухгалтер Магдагачинской администрации сделала подложные договоры оказания услуг между администрацией и своей матерью. При этом осужденная знала, что мама не будет исполнять обязанности сторожа и даже не подозревает об этом.

Также бухгалтер внесла ложные сведения в акты о приемке выполненных работ. После чего из бюджета администрации на лицевой счет матери осужденной были перечислены более 300 тысяч рублей.

По совокупности преступлений приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба. Меры по обеспечению гражданского иска в виде ареста на автомобиль, а также находящиеся и поступающие на банковские счета осужденной денежные средства сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска. Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу 26 февраля 2019 года, сообщает прокуратура Амурской области.