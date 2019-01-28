Константин Дьяконов: зачем вам знать, где я работаю

Накануне корреспондент Амур.инфо позвонил Константину Дьяконову с просьбой прокомментировать информацию. Текст беседы Амур.инфо приводит полностью.

– Константин Викторович, у нас есть данные, что вы сейчас работаете в группе компаний «Петропавловск», это так?

– Для чего вам это?

– Хотим узнать, где вы сейчас работаете, будете ли дальше участвовать в политической жизни Амурской области.

– Я завтра буду на сессии заксобрания. В данный момент я нахожусь на территории Амурской области.

– Но вы больше не председатель законодательного собрания.

– Логично, абсолютно верно.

– А в качестве кого вы принимаете участие в сессии?

– В качестве депутата заксобрания, коим я и остаюсь.

– То есть вы остаетесь и не собираетесь покидать область?

– ….

– Что насчет компании «Петропавловск», вы там работаете или нет?

– Давайте на этом комментарий закончим, хорошо?