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сегодня, 10:52 13

Константин Дьяконов: зачем вам знать, где я работаю

Константин Дьяконов: зачем вам знать, где я работаю
Фото: zsamur.ru

Константин Дьяконов, который 23 января покинул должность председателя законодательного собрания Амурской области в связи с переходом на новую должность, приступил к работе в группе компаний «Петропавловск». Об этом Амур. инфо сообщил источник, заслуживающий доверия. Сам Константин Викторович эту информацию комментировать не стал.

Накануне корреспондент Амур.инфо позвонил Константину Дьяконову с просьбой прокомментировать информацию. Текст беседы Амур.инфо приводит полностью.

– Константин Викторович, у нас есть данные, что вы сейчас работаете в группе компаний «Петропавловск», это так?

– Для чего вам это?

– Хотим узнать, где вы сейчас работаете, будете ли дальше участвовать в политической жизни Амурской области.

– Я завтра буду на сессии заксобрания. В данный момент я нахожусь на территории Амурской области.

– Но вы больше не председатель законодательного собрания.

– Логично, абсолютно верно.

– А в качестве кого вы принимаете участие в сессии?

– В качестве депутата заксобрания, коим я и остаюсь.

– То есть вы остаетесь и не собираетесь покидать область?

– ….

– Что насчет компании «Петропавловск», вы там работаете или нет?

– Давайте на этом комментарий закончим, хорошо?

Просмотров всего: 3273

#заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • Казимир

    Казимир
    2 часа назад

    Вот видите, амур инфо, довели человека, сбежал от вас из области и даже там покоя нет, достанете)))))))))))))

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    На самом деле-а зачем амуринфо знать, где он работает?

    Уже совсем опустились журналисты

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А это кто такой?

  • dance

    dance
    2 часа назад

    АльтерНа самом деле-а зачем амуринфо знать, где он работает?

    Уже совсем опустились журналисты


    Может, хотят место работы сменить и просят составить протекцию?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    "

    Накануне корреспондент Амур.инфо позвонил Константину Дьяконову с просьбой прокомментировать информацию. Текст беседы Амур.инфо приводит полностью.

    "...(с)..

    "

    – Что насчет компании «Петропавловск», вы там работаете или нет?

    – Давайте на этом комментарий закончим, хорошо?

    " (с)..

    то есть, после его слов - " давайте закончим, хорошо?"..журналист, просто отключился от разговра, и даже не поблагодарил за интервью..кошмар..футакимибыть...понятно тепреь, почему от вас люди шарахаются..

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Альтер

    На самом деле-а зачем амуринфо знать, где он работает? Уже совсем опустились журналисты



    а почему избирателям не знать, где работает их депутат?

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Какая разница где это создание работает....

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Nabivachev

    Альтер

    На самом деле-а зачем амуринфо знать, где он работает? Уже совсем опустились журналисты



    а почему избирателям не знать, где работает их депутат?



    Альтер намекает, что они его не выбирали :)



  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    скрылся очередной единоросс от гнева народа

  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    никчёмыш скрывает даже где работает......навыбирали единороссов что даже это сказать людям стыдно...

  • азалия

    азалия
    15 минут назад

    20 копеек

    никчёмыш скрывает даже где работает......навыбирали единороссов что даже это сказать людям стыдно...



    Трудно не согласиться! Такое презрительное отношение к людям, которые за него голосовали и дали возможность пожить в свое удовольствие! Вспоминает сквозь зубы о людях только тогда, когда они для него электорат!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    6 минут назад

    oenesterov

    Nabivachev

    Альтер

    На самом деле-а зачем амуринфо знать, где он работает? Уже совсем опустились журналисты



    а почему избирателям не знать, где работает их депутат?



    Альтер намекает, что они его не выбирали :)



    тогда тем более)

  • Mainer

    Mainer
    3 минуты назад

    Да, что-то Костя не то сказал. Нехорошо получилось.

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