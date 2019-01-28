Константин Дьяконов: зачем вам знать, где я работаю
Константин Дьяконов, который 23 января покинул должность председателя законодательного собрания Амурской области в связи с переходом на новую должность, приступил к работе в группе компаний «Петропавловск». Об этом Амур. инфо сообщил источник, заслуживающий доверия. Сам Константин Викторович эту информацию комментировать не стал.
Накануне корреспондент Амур.инфо позвонил Константину Дьяконову с просьбой прокомментировать информацию. Текст беседы Амур.инфо приводит полностью.
– Константин Викторович, у нас есть данные, что вы сейчас работаете в группе компаний «Петропавловск», это так?
– Для чего вам это?
– Хотим узнать, где вы сейчас работаете, будете ли дальше участвовать в политической жизни Амурской области.
– Я завтра буду на сессии заксобрания. В данный момент я нахожусь на территории Амурской области.
– Но вы больше не председатель законодательного собрания.
– Логично, абсолютно верно.
– А в качестве кого вы принимаете участие в сессии?
– В качестве депутата заксобрания, коим я и остаюсь.
– То есть вы остаетесь и не собираетесь покидать область?
– ….
– Что насчет компании «Петропавловск», вы там работаете или нет?
– Давайте на этом комментарий закончим, хорошо?
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#заксобрание #областная власть