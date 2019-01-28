Амурских старшеклассников приглашают летом в новосибирский академгородок

В новосибирском академгородке официально стартовала приемная кампания в Летнюю школу. В текущем году отдохнуть, научиться новому и познакомиться с единомышленниками смогут около 700 ребят, увлеченных точными и естественными науками.

Ежегодную Летнюю физико-математическую и химико-биологическую школу проводит специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ – новосибирская физматшкола). Летняя школа знакомит детей с современными достижениями науки, дает возможность развить свои познавательные интересы. На занятиях школьники, увлеченные физикой, математикой, химией, биологией, информатикой, пробуют свои силы в решении оригинальных задач, выходящих за рамки стандартной школьной программы.

Ребята учатся по вузовской системе: проводятся лекции, которые читают ученые, и семинары, на которых учащиеся осваивают элементы теории и практические навыки решения задач. Кроме того, школьников ждут демонстрационные физические и химические опыты, биоярмарка, конкурс фантастических проектов, научные квесты, экскурсии в институты Сибирского отделения РАН. Все это позволяет учащимся Летней школы приобщиться к практике современного научного эксперимента.

С февраля в новосибирской физматшколе формируется список детей, приглашенных в Летнюю школу. В него, как и в прошлые годы, войдут ученики 8–10-х классов: победители и призеры школьных олимпиад, лучшие ученики заочной физико-математической школы, зимней школы юного физика «Архимед».

В списке приглашенных – семеро школьников из Амурской области. Список постоянно обновляется и доступен по ссылке. Если школьник нашел себя в списке и готов приехать в Летнюю школу, ему нужно оформить заявку на участие. Старшеклассники, которые хотели бы приехать в Летнюю школу, соответствуют одному из критериев, но не видят себя в списке приглашенных, нужно указать это в заявке на участие в соответствующем пункте.

Поступить в Летнюю школу можно и на конкурсной основе, пройдя вступительные испытания – так называемый свободный набор. Оформить заявку на участие во вступительных испытаниях можно по ссылке.

Летняя школа – 2019 будет работать с 1 по 23 августа. Те, кто успешно окончит курс, получат право поступить в новосибирскую физико-математическую школу – единственный за Уралом учебно-научный центр для школьников, увлеченных естественными и точными науками. В 2018 году учащимися Летней школы стали 13 старшеклассников из Амурской области. Семеро из них продолжили учебу в СУНЦ НГУ.