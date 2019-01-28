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28февраля
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сегодня, 10:58 0

Амурские каратисты на международном турнире выиграли 9 медалей и профбой

Амурские каратисты на международном турнире выиграли 9 медалей и профбой
Фото: Шерягин Евгений

Команда из десяти амурских каратистов приняла участие в III Международном Кубке содружества-2019. По итогам соревнований девять из них заняли либо первые либо призовые места в своих номинациях, а Леонид Горопашный выиграл профбой.

Кубок Содружества федераций киокушинкай карате среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин по кумите проходил 23-24 февраля в Москве во дворце спортивных единоборств ЦСКА. В соревнованиях участвовали 287 спортсменов из Москвы, Московской области, Хабаровского края, Амурской области, Иркутской области, Красноярского края, Ростовской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Орловской области, Смоленской области, Челябинской области, Сахалинской области. А также иностранные каратисты из Белоруссии, Украины, Казахстана, Индии, Польши, Англии, Румынии, Венгрии.

Команду Амурской области возглавил шихан Анатолий Фесенко. По результатам соревнований амурчане завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Первые места в своих номинациях заняли Алексей Клещев, Илья Шульмин, Матвей Кожин, Андрей Степин; вторые Марк Непутин, Маргарита Михайлова, Алексей Остапенко, Андрей Марченко; третье Ангелина Мишкина.

Также в рамках турнира состоялся III Международный Кубок мужества. В профессиональном поединке по версии KYOKUSHIN PROFI амручанин Леонид Горопашный победил польского спортсмена Дамиана Билбака.

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