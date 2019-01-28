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сегодня, 10:45 1

Все села и кочевья Дальнего Востока подключат к интернету с помощью спутников

Все села и кочевья Дальнего Востока подключат к интернету с помощью спутников
Фото: ru.depositphotos.com

В Хабаровском крае завершено строительство наземной инфраструктуры для обеспечения региона спутниковым Интернетом в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщает краевое правительство.

«Это актуально для северных территорий края: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов. Отсутствие телекоммуникаций мешает оперативно решать многие социальные задачи, тормозит развитие бизнеса. При этом не везде есть возможность и необходимость развивать наземную инфраструктуру связи. В 2017 году правительство края подписало соглашение с компанией "Газпром космические системы", после чего оператор установил в Хабаровске оборудование, обеспечивающее широкополосный спутниковый интернет в любой точке Дальнего Востока», – прокомментировал заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края Дмитрий Стремилов.

Реализация проекта с целью обеспечения удаленных районов Дальнего Востока спутниковым интернетом началась с 2017 года. Завершено создание мультисервисной платформы, которая будет использовать ресурсы самого восточного спутника орбитальной группировки «Ямал-300К» и поставлять в любую точку Дальнего Востока доступ в Интернет на скорости 20 Мбит/с.

Спутниковым интернетом смогут пользоваться охотники, рыбаки, оленеводы во время кочевья, жители отдаленных малочисленных сел, нефтяники и геологоразведочные партии, сообщает Letnews.ru.

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#Дальний Восток #интернет #технологии

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Комментарии
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  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

    хм, сначала мы проведем интернет, а потом примем в первом чтении законопроект о чебурнете, зачем им вообще интернет, если канализация с дорогами отсутствуют

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