Все села и кочевья Дальнего Востока подключат к интернету с помощью спутников

В Хабаровском крае завершено строительство наземной инфраструктуры для обеспечения региона спутниковым Интернетом в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщает краевое правительство.

«Это актуально для северных территорий края: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов. Отсутствие телекоммуникаций мешает оперативно решать многие социальные задачи, тормозит развитие бизнеса. При этом не везде есть возможность и необходимость развивать наземную инфраструктуру связи. В 2017 году правительство края подписало соглашение с компанией "Газпром космические системы", после чего оператор установил в Хабаровске оборудование, обеспечивающее широкополосный спутниковый интернет в любой точке Дальнего Востока», – прокомментировал заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края Дмитрий Стремилов.

Реализация проекта с целью обеспечения удаленных районов Дальнего Востока спутниковым интернетом началась с 2017 года. Завершено создание мультисервисной платформы, которая будет использовать ресурсы самого восточного спутника орбитальной группировки «Ямал-300К» и поставлять в любую точку Дальнего Востока доступ в Интернет на скорости 20 Мбит/с.

Спутниковым интернетом смогут пользоваться охотники, рыбаки, оленеводы во время кочевья, жители отдаленных малочисленных сел, нефтяники и геологоразведочные партии, сообщает Letnews.ru.