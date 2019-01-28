На чемпионат мира в основном составе поедет Евгения Медведева
Федерация фигурного катания на коньках России проголосовала и огласила своё решение по поводу спортсменов-одиночников, которые представят Россию на чемпионате мира. Список спортсменов опубликован на сайте организации.
В основной состав национальной команды в женском одиночном катании вошли Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. Её предпочли Елизавете Туктамышевой в результате голосования.
«По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказалось 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался», – сообщается на сайте
Ранее Федерация пыталась отсрочить момент выбора, отправив такую же заявку, как и на чемпионат Европы, и так и не огласив критерии отбора, из-за чего возникло множество обсуждений, сообщает Sports.ru.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 19 по 24 марта в Японии.
Просмотров всего: 205