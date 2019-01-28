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28февраля
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сегодня, 10:28 4

Спасатели помогли благовещенке избавиться от обручального кольца (видео)

Спасатели помогли благовещенке избавиться от обручального кольца (видео)
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске девушка пыталась снять обручальное кольцо. Палец распух, снять украшение не получалось. На помощь горожанке пришли спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Кольцо пришлось разрезать. При этом специалисты орудовали миниатюрной циркулярной пилой. Между украшением и пальцем проложили подложку. Время от времени руку приходилось окунать в воду, чтобы остудить металл, нагревающийся от воздействия пилы.

«Спецоперация прошла успешно!» – отрапортовали в инстаграме ведомства. Специалист по связям с общественностью Амурского ГЗ и ПБ пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что помощь девушке оказали бесплатно.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    а зачем его снимать? Это был знак свыше..Раз уж кольцо надела то это на всю жизнь!

  • Настенька Морозко

    Настенька Морозко
    2 часа назад

    вот проблема

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    виталя1979

    а зачем его снимать? Это был знак свыше..Раз уж кольцо надела то это на всю жизнь!



    палец начинает опухать и болеть...

    сам три раза снимал кольца по этой причине, два раза парням, один раз девушке...

    по сути ни чего сложного нет, два раза ниткой снял, один раз вообще просто перекусил бокорезами маленькими, без шума и пыли..)))

    кстати, если ей умудрились подложку просунуть под кольцо, перекусить быстрее было бы..

  • Казимир

    Казимир
    2 часа назад

    Насильно мил не будешь....

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