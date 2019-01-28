Спасатели помогли благовещенке избавиться от обручального кольца (видео)

В Благовещенске девушка пыталась снять обручальное кольцо. Палец распух, снять украшение не получалось. На помощь горожанке пришли спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Кольцо пришлось разрезать. При этом специалисты орудовали миниатюрной циркулярной пилой. Между украшением и пальцем проложили подложку. Время от времени руку приходилось окунать в воду, чтобы остудить металл, нагревающийся от воздействия пилы.

«Спецоперация прошла успешно!» – отрапортовали в инстаграме ведомства. Специалист по связям с общественностью Амурского ГЗ и ПБ пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что помощь девушке оказали бесплатно.