В фильме о Донбассе «Ополченочка» снялась депутат Госдумы Наталья Поклонская

Фото: Луганский информационный центр

Путин поставил задачу освободить от налога подъёмные для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель»; Улюкаеву вернули земельные участки, жилые дома, автомобиль и т.д. и т.п.; президент США Трамп и вице-президент Пенс не появляются вдвоем в одном месте. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» рассказала о том, что российский президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором поставил задачу освободить от налога подъёмные для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель». На этом же совещании говорилось об индексации пенсий, об исчислении прожиточного минимума пенсионеров в регионах, о стимулировании рождаемости, о доступности ипотеки и т.д. Судя по написанному, а также по фотографии, премьер-министра Медведева на этом важном совещании не было.

Напишут же такое

О чем мы можем прочесть в «Аргументах неделi». Вряд ли вам будет интересно узнать мнение о программе канала «Россия» «60 минут». Вы сами знаете, что собой представляет это ультрапропагандистское детище. Не думаю, что вам будет интересно, кто кого положит на лопатки в предвыборной борьбе за должность мэра Петербурга.

Из интересного – сообщение о том, что президент США Трамп и вице-президент Пенс не появляются вдвоем в одном месте: опасаются одновременной гибели в случае попадания российской гиперзвуковой ракеты. И тут я почему-то вспомнил об отсутствии Медведева на совещании министров, которое проводил президент Путин. Впрочем, самое интересное не это.

Полный абзац

К самому интересному я отнес скорое появление на киноэкранах фильма «Ополченочка». «Ополченочка» – это название танка, экипаж которого состоит только из одних женщин (наверное, где-то кто-то объявлял конкурс на сюжет о танках, поэтому и повалило).

Пишут, что фильм основан на реальных событиях. Что в этом материале меня просто сбило с ног (фигурально, фигурально выражаясь!), это то, что в одной из главных ролей снялась никто иная, как депутат ГД Наталья Поклонская. Эх, режиссеру Учителю надо было снять в «Матильде» Поклонскую! И скандала бы не устраивала, и сборы были бы больше: все-таки подивиться на депутата в балетной пачке многие б пошли. А может, кастинг не прошла, да и обиделась. Как вы думаете?

Также в номере

Ну и еще на что я обратил внимание, так это на публикацию под рубрикой «Гражданская трибуна». Пишут, что вроде как осужденному министру экономразвития Улюкаеву вернули 10 земельных участков, два жилых дома, автомобиль, сняли арест со счетов, а главное, отменили запрет занимать государственные должности. То есть скоро выйдет по УДО и – по-новой!

А далее пишут о дискредитировавших себя и всю страну Виталии Мутко, Рауфе Арашукове, Левоне Чахмахчяне и других (названы только, как вы понимаете, те, о ком уже нельзя молчать). Говорится, что в Китае таким не только б руки не подали, но и расстреляли, разорив предварительно дотла. Но с другой стороны, мы ведь пока – не Китай.

И это я не дошел до середины еженедельника, так что у вас – поле непаханое для чтения.

На посошок

Напоследок я бы порекомендовал прочесть в «Амурской правде» материал Анны Дёровой про выросшего в Париже уроженца Республики Кот-д'Ивуар, который, будучи хорошим кондитером, готовил в ресторанах Германии, Бельгии и обеспечивал питанием чемпионат мира по футболу.

Пишут, что Роже (так зовут героя публикации) волею судьбы оказался в Благовещенске и сейчас торгует пирожными и прочими произведениями кондитерского искусства на одном из перекрестков областного центра. Заметьте, теми произведениями, над которыми колдовал сам. Дважды прочитал статью. А потом и в третий раз. Так и не нашел, где ж тот самый перекресток, на котором ублажают нас, сладкоежек. Позвоню Дёровой. Скажу, что думаю.