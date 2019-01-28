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28февраля
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Амурчанам покажут джихадмобиль и самодельную артиллерийскую установку

Амурчанам покажут джихадмобиль и самодельную артиллерийскую установку
Фото: function.mil.ru

Маршрут поезда с трофейным оружием сирийских боевиков пройдет через Приамурье. Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков посетит Тынду, Белогорск и Сковородино.

Акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот». Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии.

Во время путешествия эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

«В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов», – сказал на церемонии проводов поезда замминистра обороны Андрей Картаполов.

В необычной экспозиции представлены больше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах разместятся боевые машины пехоты, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал и автомобиль террориста-смертника, сделанный на базе Jeep Grand Cherokee.

Также на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов. В поезде будет работать магазин «Военторг», где можно купить товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

«Экскурсии проведут военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием руководства субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев. Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации», – добавил Картаполов.

В Тынду поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» прибудет 22 марта. В Белогорск – 30 марта, в Сковородино – 31 марта. Маршрут поезда и навигация по экспозиции опубликованы на сайте акции, сообщает пресс-служба Минобороны.

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#военные #российская власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Лучше б назвали "Война за нефть", чтобы вся суть конфликта видна была.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    3 часа назад



    В.Ложкин

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    3 часа назад

    Амурчанам покажут джихадмобиль и самодельную артиллерийскую установку

    Потому, что больше амурчанам (читай-россиянам) показать нынешней воровской власти НЕЧЕГО.

    И проедет по умирающему Забайкалью и Амурке такой чудо-поезд достижений власти

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Cuba Libre

    Амурчанам покажут джихадмобиль и самодельную артиллерийскую установку

    Потому, что больше амурчанам (читай-россиянам) показать нынешней воровской власти НЕЧЕГО.

    И проедет по умирающему Забайкалью и Амурке такой чудо-поезд достижений власти



    Ну, не Пескова кланы КЧР кулачить же? А так, агит-поезд прогнал скрозь страну и электорату понятно за что иму лишения и тяготы терпятся. И дешевше обойдётся.

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    жуть ((

  • mackarow

    mackarow
    3 часа назад

    Ну и на кой хрен нам это все??

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    еще потом окажется,что они вовсе и не террористы

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    ДЕНЬГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОСВАИВАЮТ , ПРИДУРКИ.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А главное, населённые пункты где пройдёт акция - такие населённые. Или желающих благовещенских школьников автобусами повезут? В Белогорск?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Сирия наше фсё!

    Через пару лет будет еще один паровоз. С Венесуэлы.

  • 6StinG9

    6StinG9
    2 часа назад

    А какой смысл от этого поезда? По сути война в Сирии вообще не наша!!!!! там гражданская междоусобица. А всех неугодных людей и общины называют террористами,-может они вообще отстаивают свои земли, где когда-то выросли их деды и прадеды...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    идиоты!! нет других слов, по решению ПУ(((, как обидно за державу....

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    "...Сообщается, что ФСБ предотвратила теракт ИГИЛ против сотрудников и здания ГРУ в Москве. Ячейка, ликвидированная в ходе спецоперации, получала распоряжения от Тоджиддина Назарова, он же Абу-Усама Нораки, находящегося в иракском Мосуле.

    ... - кого же тогда Путин победил в Сирии? И что это за победа, если до войны с ИГИЛ и после ее начала число терактов группировки на территории России возросло кратно?..."

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    партия Единая роСирия!!! или противоРоссы, надо в бюллетень так и писать

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    сколько же у нас тут больных людей... Боже мой.

    Интересно, а что такого могла показать советская власть в Амурке в году этак 1985?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    1985? были везде школы больницы и заправки с бензином и транспорт с бензином у врачей скорой помощи в селах!!!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    давайте еще колонну с пленными проведем по главным улицам города))))

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    oenesterov

    сколько же у нас тут больных людей... Боже мой.

    Интересно, а что такого могла показать советская власть в Амурке в году этак 1985?



    Бесплатное образование, лечение, выход на пенсию в 55 лет женщинам, в 60 лет мужчинам.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    inoy

    1985? были везде школы больницы и заправки с бензином и транспорт с бензином у врачей скорой помощи в селах!!!



    ага, только дорог не было, как и оборудования в больницах кроме кружки Эсмарха



  • nerro

    nerro
    1 час назад

    oenesterov

    inoy

    1985? были везде школы больницы и заправки с бензином и транспорт с бензином у врачей скорой помощи в селах!!!



    ага, только дорог не было, как и оборудования в больницах кроме кружки Эсмарха



    Зато сейчас трофейные джихадомобили. Ура. Съездите в Талакан, посмотрите на оборудование местной поликлиники.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    дорог нет и сейчас, а те что были давно пришли в ужасное состояние

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    nerro

    oenesterov

    inoy

    1985? были везде школы больницы и заправки с бензином и транспорт с бензином у врачей скорой помощи в селах!!!



    ага, только дорог не было, как и оборудования в больницах кроме кружки Эсмарха



    Зато сейчас трофейные джихадомобили. Ура. Съездите в Талакан, посмотрите на оборудование местной поликлиники.



    сейчас хоть до Талакана доехать можно. И что в 1985 году там МРТ или УЗИ делали?



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Считаю что экспозиция не полная! Рядом с каждым экспонатом нужно вывесить цену , сколько это красота обошлась бюджету, и далее перечень того, что можно бы было построить, отремонтировать в России!

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Идиотизм во главе всего. Страшно и грустно становится от понимания в какой мы стране живем и в каком направлении движемся.

  • ay

    ay
    1 час назад

    oenesterov

    inoy

    1985? были везде школы больницы и заправки с бензином и транспорт с бензином у врачей скорой помощи в селах!!!



    ага, только дорог не было, как и оборудования в больницах кроме кружки Эсмарха



    Ну, да. Какие ещё клизЬмы кружки? "СССР, вообще, ничего кроме галош не производил."

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    oenesterov

    nerro

    oenesterov

    inoy

    1985? были везде школы больницы и заправки с бензином и транспорт с бензином у врачей скорой помощи в селах!!!



    ага, только дорог не было, как и оборудования в больницах кроме кружки Эсмарха



    Зато сейчас трофейные джихадомобили. Ура. Съездите в Талакан, посмотрите на оборудование местной поликлиники.



    сейчас хоть до Талакана доехать можно. И что в 1985 году там МРТ или УЗИ делали?



    И ремонт там не делали, ну. И до сих пор не сделали.

  • Scoville

    Scoville
    58 минут назад

    А можно посмотреть на тех кому это реально интересно? И кто может ответить зачем это? Дебилы б... (с)

  • икс7

    икс7
    56 минут назад

    Зажравшаяся власть с ума сходит. После того как гнилой поднял пенсионный возраст, про победу в Сирии начали рассказывать особенно сильно.. Людям которые не доживут теперь до пенсии легче станет..? У нас тут налоги растут, цены на бензин растут, цены за жкх растут, цены на продукты растут, цены на лекарства растут, покажут нам джихадмобиль и самодельную артиллерийскую установку и жить станет легче!

  • MalySheff

    MalySheff
    41 минута назад

    Остановите.

    этот.

    маразм!

  • Adolf

    Adolf
    21 минута назад

    Бандиты демонстрируют свои достижения

  • karlik nos

    karlik nos
    20 минут назад

    бредмобиль покажут и шизустановку залпового огня

  • Adolf

    Adolf
    17 минут назад

    А останки мирный жителей не привезут в вагоне-рефрижираторе?

  • anschutka

    anschutka
    11 минут назад

    Щитаю выставку неполной без чучела шахида

  • Adolf

    Adolf
    9 минут назад

    anschutkaЩитаю выставку неполной без чучела шахида


    Без чучела злобного маразматического карлика

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