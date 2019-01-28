Амурчанам покажут джихадмобиль и самодельную артиллерийскую установку

Маршрут поезда с трофейным оружием сирийских боевиков пройдет через Приамурье. Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков посетит Тынду, Белогорск и Сковородино.

Акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот». Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии.

Во время путешествия эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

«В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов», – сказал на церемонии проводов поезда замминистра обороны Андрей Картаполов.

В необычной экспозиции представлены больше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах разместятся боевые машины пехоты, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал и автомобиль террориста-смертника, сделанный на базе Jeep Grand Cherokee.

Также на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов. В поезде будет работать магазин «Военторг», где можно купить товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

«Экскурсии проведут военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием руководства субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев. Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации», – добавил Картаполов.

В Тынду поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» прибудет 22 марта. В Белогорск – 30 марта, в Сковородино – 31 марта. Маршрут поезда и навигация по экспозиции опубликованы на сайте акции, сообщает пресс-служба Минобороны.